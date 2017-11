Játék! Belépőjegyet nyerhet az Álomutazó mesemusicalre

Álomutazó mesemusical



december 26.–december 30.

Budapest, BOK csarnok

Facebook-esemény >> december 26.–december 30.Budapest, BOK csarnok

Újabb látványos zenés színpadi előadással jelentkezik, a 2014-2015-ben A Játékkészítőt is létrehozó TulipánTündér Produkció. Az Álomutazó című családi mesemusical az álmok útján repít a jövőbe, olyan szereplőkkel, mint Stohl András, Schell Judit, Szabó Győző, Zsédenyi Adrienn, Hajdu Steve, Falusi Mariann és sokan mások. A darabot Juronics Tamás rendezi, a dalokat – a platinalemezes A Játékkészítőhöz hasonlóan – Rakonczai Viktor és Orbán Tamás jegyzi.Az Álomutazóban arról lesz szó, ami azután történik, hogy este az ágyban becsukjuk a szemünket, ami ilyenkor a fejünkben történi, azaz az álomról, hogy mitől vannak, ki csinálja őket, és miért. Arról, hogy ma, amikor úgy érezzük, gondoljuk, tapasztaljuk, hogy annyi minden van, amit be kell fogadni, hogy mindig a maximumot kell hozni, mennyire elveszítjük a kapcsolatot saját magunkkal, az álmainkkal, nem adunk időt arra magunknak, hogy feldolgozzuk azt a rengeteg információt, amit kapunk.





1. Hogy hívják a főszereplő kisfiút az Álomutazó mesemusicalben?



a, Tomi

b, Simon

c, Viktor



2., Ki szerepelt a Játékkészítőben is?



a, Schell Judit

b., Szabó Győző

c, Keresztes Ildikó



3., Ki énekli az Anya dalát?



a, Zséda

b, Radics Gigi

c, Falusi Mariann



A helyes megfejtéseket az online@kisalfold.hu címre várjuk november 26., vasárnap 12 óráig.

Kérjük, a levél tárgya "Álomutazó" legyen.



A szerencsés nyertest e-mailben értesítjük, és egyeztetjük, hogy melyik előadásra kéri az Álomjegyeket.



Itt talál segítséget a megfejtésekhez >> Páros belépőt (1x2 db Álomjegyet) nyerhet az előadásra, a sorsoláson való részvételhez három kérdésünkre kell helyesen válaszolnia.a, Tomib, Simonc, Viktora, Schell Juditb., Szabó Győzőc, Keresztes Ildikóa, Zsédab, Radics Gigic, Falusi MariannA helyes megfejtéseket azcímre várjukKérjük, a levél tárgyalegyen.A szerencsés nyertest e-mailben értesítjük, és egyeztetjük, hogy melyik előadásra kéri az Álomjegyeket.

Ezzel a mesével a profi szórakoztatáson túl az alkotók azt is szeretnék, hogy az előadás után a felnőttek egy kicsit elgondolkozzanak, lelassuljanak, és újra tudjanak kicsit álmodozni és álmodni, pont úgy, mint gyerekkorukban. A gyerekeket pedig egyszerűen szeretnék elvarázsolni és szeretnék, hogy ne csak most, hanem felnőtt korukban is merjenek álmodozni.Az Álomutazót karácsony és szilveszter között mutatják be a budapesti BOK csarnokban.