Járja be virtuálisan a Magyar Zene Háza három szintes épületét - videó

Fotók: MTI/Városliget Zrt.

Augusztus végéig megkezdődik a világhírű japán építész, Fudzsimoto Szu által tervezett Magyar Zene Háza építése a Liget Budapest projekt keretében; az oktatási, múzeumi intézményként és koncerthelyszínként is szolgáló épület 2020 végén nyithatja meg kapuit.A Liget Budapest Európa legnagyobb, kulturális tartalmú városfejlesztési projektje, amelynek megvalósítása már megkezdődött: zajlik például a Néprajzi Múzeum és a szomszédos mélygarázs építése, az Olof Palme Ház rekonstrukciója, a kutyás élményparkot pedig már át is adták a használóknak - emlékeztetett a beruházás szerdai budapesti sajtótájékoztatóján a projekt miniszteri biztosa. Baán László kiemelte: a Japán egyik legnevesebb építésze által tervezett épület az egykori Hungexpo irodaházak helyén jön létre úgy, hogy ezzel több ezer négyzetméter, évtizedek óta kerítéssel lezárt zöldterületet is visszaadnak a parknak. Batta András , a Magyar Zene Háza szakmai munkacsoport vezetője hozzátette: a Városligeti-tó közelében létrejövő intézmény állandó kiállítása interaktív módon mutatja be a zene működését, valamint átfogó magyar és egyetemes zenetörténeti képet ad a látogatónak, az első időszaki tárlat pedig a magyar könnyűzene elmúlt évtizedeit tekinti majd át.Az élményalapú zenei ismeretterjesztő központban helyet kap egy különleges "hangdóm" - ebben a félgömb alakú kupolatérben egyedi hangtechnika hoz létre különleges hangtereket -, továbbá egy koncertterem, egy előadóterem, zenepedagógiai termek és egy digitális könyvtár, a ház mellett pedig szabadtéri színpadot is kialakítanak.A természet ihlette épületeiről ismert Fudzsimoto Szu a Magyar Zene Háza tervezésekor a Városliget hangulatából és a zenéből egyaránt merített. Az épület jellegzetes, lebegő hatású tetejét a hang rezgésének vizuális képe, a hullám ihlette, az oldalfalak a nyitottság és átjárhatóság jegyében üvegből épülnek, míg a tetőre álmodott lukacsos szerkezet, hasonlóan a fák lombjaihoz, átereszti a fényt az épület belső helyiségeibe is - közölte Batta András.