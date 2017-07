Járja be a világot a karosszékében ülve

Indítsa a hétvégét a Balaton partjáról a Duna Televízióval: szombaton reggel 7.30-tól vár mindenkit a Balatoni Nyár, sztárokkal, kulturális hírekkel, balatoni friss hangulattal!

A magyar tenger mellől Ázsiába hív a Duna csatorna: 12.45-től a német útifilm sorozat a Távol-Kelet - Berlintől Tokióig várja a közmédia nézőit. A német stáb szombaton Kínán át Mianmarba kalandozik.

Délután öttől ugyanitt a Dunán már Borbás Marcsi vár mindenkit a Gasztroangyal Egészséges, finom és gazdaságos ételek c. összeállításával.

Szombat este Rejtő Jenő kötetének filmadaptációjával készül a csatorna, fél nyolctól A három testőr Afrikában című magyar filmet láthatják a közmédia nézői.



A Duna World a szombatot A piros bugyelláris című magyar filmmel indítja 11.25-től, majd a széles kínálatból a negyed háromkor kezdődő Vasúti Épitészet Magyarországon című magyar dokumentumfilmet, valamint a 21.35-től A szerelmi álmok magyar romantikus drámát ajánljuk.

Aki Shakespeare-re vágyik, 21.45-től a londoni Shakespeare's Globe Ahogy tetszik előadását élvezheti az M5 csatornán eredeti nyelven, magyar felirattal.



Az M2 Petőfi TV-n nem telhet el szombat koncert nélkül, 22.40-től a The Great Hungarian Songbook 2. koncertfilmet, majd negyed egytől Szabó Balázs Bandáját köszönthetjük országszerte a tévéképernyőkön.

A koncertek után amerikai-francia filmdrámát láthatunk az ifjúsági csatornán Megölni egy papot címmel.



Georg Philipp Telemann a barokk leghíresebb zeneszerzője 250 éve hunyt el. Emlékére, vasárnap reggel fél nyolctól a Pastorale - a Zuglói Filmharmónia családi hangversenysorozatát élvezhetik az M5 közvetítésében. Délután háromnegyed négytől Fizessen, nagysád! a Dunán: a főszerepben Kabos Gyula, Muráti Lili, Jávor Pál, Latabár Kálmán és Gombaszögi Ella.



Negyed hattól Michael Palin: Új Európa című dokumentumfilm második részét, majd 18.20-tól az Ivanhoe c. film 3-4. epizódját tűzi műsorára az M5 csatorna. 21.05-től ugyanitt, A 22-es csapdája című amerikai filmmel készül a kultúradó, eredeti nyelven, magyar felirattal.



Az M2 Petőfi TV vasárnapi filmklubjában a Brooklyn legmérgesebb embere c. amerikai vígjátékot élvezhetik nézőink Robin Williams főszereplésével. Utána magyar kisjátékfilm érkezik: 23.10-től Disznóvágás az ifjúsági csatorna műsorán.