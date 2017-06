Japán tulajdonba került a Boston Dynamics robotfejlesztő

A Google három és fél évvel ezelőtt vásárolta meg az egyebek között az amerikai hadsereg számára is robotokat fejlesztő Boston Dynamics céget. A vételárat az üzletfelek nem hozták nyilvánosságra.



Az első jelentések arról, hogy az Alphabet meg kíván válni a Boston Dynamicstól már 2016 elején felütötték a fejüket a médiában. Az értesülések szerint ugyanis a Google anyavállalata arra a következtetésre jutott, hogy az elkövetkező években nem lehet számítani kereskedelmileg is hasznosítható jelentős fejlesztési eredményre a technológiai vállalattól. A potenciális vásárlók neve között a Toyota és az Amazon neve is felmerült.



A Softbank a Boston Dynamics átvételével tovább erősíti robottechnológiai üzletágát, amelyhez egyebek között már a vendéglátásban használt humanoid robotokat kifejlesztő Pepper is tartozik.