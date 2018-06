Janklovics Péter: A rádióban is kell a kémia

Fotó: Dumaszínház/Merjas Georgij

– Rendszert hozott az életébe a Morning Show a Class FM-en vagy éppen hogy megbontotta a rendszertelenséget?– Inkább az utóbbi! A reggeli műsorral jár a korán kelés, ami igencsak belepiszkált az életembe, szétdarabolta a napomat. A műsor után még aludnom kell és az esti fellépésről is sietek haza. Így kevesebb időt tudok a családommal tölteni.– Máshogy készül egy rögzített tévés fellépésre, egy rádióműsorra, ahol mindennap kell produkálni vagy egy stand-up előadásra, ami egyszeri, megismételhetetlen?– Nincs módszerem, mert a rádiózás több improvizációt megenged, a megszólalásaink is rövidebbek, és műsorvezető társaimmal, Pataki Zitával és Stohl Andrással hárman vagyunk, nem egyedül kell helytállnom. A rádiózáshoz is kell "kémia", sőt, számos próbafelvétel előzte meg a tényleges adást. Amikor viszont stand-upolok, figyelhetem a közönség reakcióit, ebből a szempontból biztosan nehezebb a stúdióban egy néma mikrofonba beszélni.– Mekkora feladatot jelent önnek a közönség változó szokásaihoz alkalmazkodni, például ahhoz, hogy a Showder Klub műsorát akár hetekkel, hónapokkal később is visszanézik az interneten?– Nem igazán foglalkozom ezekkel a jelenségekkel, mert nagyon analóg ember vagyok, időnként úgy érzem, egy-egy újdonság elment mellettem. De valószínűleg többen követnek mondjuk a közösségi oldalon, mint ahányan élőben látták az előadásaimat. Az biztos, hogy amikor rám bíznak egy feladatot, igyekszem maximálisan helytállni – legyen szó bármilyen technikai környezetről.– Nem hiányzik egy színház, ahol a társulat inkább családként működik, míg a stand-up magányos(abb) műfaj?– Egy hagyományos kőszínházi társulatban nem tudnám megválogatni a feladataimat, ennyiből most szabadabb vagyok. A stand-upos színpadon sem érzem magam hátrányban, mindig nagyon örülök, ha valamelyik kollégával dolgozhatok. A független TÁP Színháznál pedig komolyabb darabban is játszottam, ez sem maradt el a pályámról.– Fellépésein paródiákat is előad, amelyekből kiderül, hogy valóban van köze a zenéhez. Mivel kísérletezik még szívesen?– A zenei vonalat szeretném továbbvinni, nemrég beszereztem egy új kütyüt, amivel tovább gazdagíthatom a repertoáromat. Tóth Eduval pedig színpadra álmodtunk egy közös estet a Dumaszínházban a kilencvenes évekről a Supra Hits Gyülekezete címmel.– Mit szól a tomboló retróőrülethez?– Mindig rosszul érint, mert az öregedésre emlékeztet – a mostani retró az én fiatalságom. De próbáljunk derűsen tekinteni a múló időre – ezt közvetíti az új előadás is.– Nyáron azért adódik lehetőség új élményeket szerezni. Ön – a Sziget egykori reklámarcaként – fesztiválozik?– Fellépőként biztosan megjelenek egy-két fesztiválon, de "bulizóként" egy idő után mindig úgy érzem, hogy otthon akarok lenni, csöndet szeretnék és fürdeni.