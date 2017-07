Jane Fonda és Robert Redford Arany Oroszlán-életműdíjat kap Velencében

A díjat szeptember 1-jén veheti át a 79 éves Fonda és a 80 éves Redford, akik egyúttal részt vesznek közös Netflix-filmjük bemutatóján is. A két színész az indiai rendező, Ritesh Batra Our Souls at Night című munkájában szerepel együtt. Redford Wildwood Enterprises produkciós cégén keresztül a film elkészítésében is részt vett.



A film két özvegyről, Addie-ről és Louisról szól, akik egymás szomszédságában laknak, de alig van valami kapcsolatuk. Addie (Fonda) azonban megpróbál közelebbi ismeretségbe kerülni a zárkózott szomszéddal.



Barbera közleményében hangsúlyozta, hogy Fonda a "szenvedélyes élet, a szabadság és a nonkonformizmus" szimbólumává vált pályafutása alatt. Filmszerepei mellett politikai aktivistaként, íróként, a feminizmus szószólójaként és producerként is kiemelkedő munkát végzett - tette hozzá.



A fesztiváligazgató Redfordot elsősorban a nevéhez fűződő Sundance Filmfesztivál létrehozása miatt méltatta. Mint mondta: Redford "a kamera előtt is, mögött is mindig támogatta a független filmkészítést".



A 74. Velencei Nemzetközi Filmfesztivált augusztus 30. és szeptember 9. között rendezik meg a lagúnák városában.