James Franco tragikomédiája nyerte a San Sebastián-i Filmfesztivált

A minden idők legrosszabbjának nyilvánított, ám mégis egy bizonyos kultstátuszt élvező film keletkezéstörténetét bemutató tragikomédia, James Franco The Disaster Artist című műve nyerte el a szombaton véget ért 65. San Sebastián-i Filmfesztivál fődíját, a legjobb filmért járó Arany Kagylót.



A 39 éves amerikai színész, rendező és forgatókönyvíró rendezőként és férfi főszereplőként is jegyzi a fődíjas filmet, amely arról szól, miként készült 2003-ban Tommy Wiseau amerikai színész, rendező, forgatókönyvíró és producer The Room című szerelmi melodrámája, amely a forgatókönyv durva hibái és a pocsék dialógusok miatt minden idők legrosszabb filmjeként vonult be a filmtörténelembe, ugyanakkor kultuszfilm is lett, és évekig ment amerikai mozikban.



A legjobb rendezésért járó Ezüst Kagylót első női rendezőként nyerte el az argentin Anahí Berneri, az Alanis című film rendezője. A film főszereplőjét, Sofia Gala Castiglionét, aki a gyermekével törődni próbáló prostituáltat, Alanist alakítja, a legjobb színésznőnek járó díjjal tüntették ki. A legjobb férfi főszereplőnek járó díjat a John Malkovich vezette zsűri a román Bogdan Dumitrachénak ítélte oda a Pororoca című román-francia koprodukcióban nyújtott alakításáért.



A fődíjért 18 játékfilm versengett, Enyedi Ildikó Arany Medve-díjas Testről és lélekről című drámája a közönségdíjért volt versenyben.



A fesztivál életműdíjának számító Donostia-díjat idén Monica Bellucci olasz színésznő, Agnes Varda belga filmrendező és Ricardo Darín argentin színész vehette át művészeti pályafutása elismeréseként. A fesztivál keretében rendezett külön ünnepségen tüntették ki Antonio Banderas világhírű spanyol filmsztárt a Spanyol Nemzeti Filmdíjjal.



A San Sebastián-i filmfesztivál a cannes-i, a velencei és a berlini szemlével együtt Európa négy legjelentősebb nemzetközi filmfesztiválja közé tartozik.