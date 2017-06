Jake Gyllenhaal egy II. világháborús igaz történeten alapuló filmen dolgozik

Megtörtént második világháborús történet alapján készülő filmen dolgozik Jake Gyllenhaal - értesült a The Hollywood Reporter.Az Amazon stúdió The Lost Airman (Az elveszett repülős) című filmjének forgatókönyvét Seth Meyerowitz írta. A háborús kalandfilm producere az Oscar-díjas John Lester (Birdman), de Gyllenhaal is csatlakozott társproducerként saját cégével és üzleti partnerével, Riva Markerrel.

: A True Story of Escape From Nazi-Occupied France (Az elveszett repülős: Egy menekülés igaz története a náci megszállás alatt álló Franciaországból) című könyv, amelyből a film születik, Arthur Meyerowitz,Bujkálása közben összebarátkozott a francia ellenállás legendás Morganhe-csoportjával. Hat hónapi rejtőzködés után alaposan megszervezett úton sikerült kicsempészni az amerikait az országból.

Gyllenhaal mostanában szerepelt a cannes-i filmfesztiválon az Okdzsa című Netflix-drámában, amelyet június végétől láthatnak az internetes műsorszóró előfizetői. Ősszel pedig a Stronger című Boston maraton-drámában szerepel majd a filmvásznon, amely produkciós cége, a Nine Stories első vállalkozásaként készült el.