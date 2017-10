Jake Gyllenhaal drámáját is bemutatják a 12. Római Filmfesztiválon

Paolo Taviani fivére nélkül forgatott alkotása és a Jake Gyllenhaal főszereplésével a tragikus bostoni maratonról forgatott filmet is bemutatják az október végén kezdődő 12. Római Filmfesztiválon.



A 83 esztendős Paolo Taviani és fivére, a 88 éves Vittorio Taviani neve összeforrt filmes pályafutásuk évtizedei alatt. A Római Filmfesztivál műsorra tűzi a Taviani testvérek Una questione privata című új alkotását is.



A Beppe Fenoglio hatvanas években megjelent második világháborús partizántörténetéből készült film forgatásában Vittorio Taviani nem vett részt, de dolgozott a forgatókönyvön és segített a színészek kiválasztásában is.



Paolo Taviani elmondta: nagyon furcsa volt először forgatni a bátyja nélkül. "Minden jelentnél megfordultam, és vártam Vittorio reakcióját, de nem volt ott" - mesélte a rendező, aki testvére két évvel ezelőtti balesete miatt dolgozott egyedül.



Antonio Monda, az október 26. és november 5. között zajló filmfesztivál művészeti igazgatója a Taviani testvérek "nagyszerű szerelmi történeteként" festette le a filmet. Mint hozzátette: a két Taviani feledhetetlen, szívbemarkoló filmet forgatott Beppe Fenoglio regényéből.



A fesztivál honlapja szerint a mustrára várják a Stronger című, a tragikus végű bostoni maratonról forgatott dráma sztárját, Jake Gyllenhaalt is. A filmsztár nemcsak a díszvetítésen jelenik meg, hanem egy közönségtalálkozón is megszólal.



A David Gordon Green rendezésében készült produkció Jeff Bauman történetét idézi fel, aki súlyosan megsérült, amikor a 2013-as bostoni maraton célszalagja közelében több házi készítésű bombát is felrobbantott egy merénylő. A római fesztiválra Bauman is elkíséri a filmet.



Monda korábban beszámolt róla, hogy a mustrán David Lynch életműdíjat kap. A fesztivál pódiumbeszélgetéseire pedig olyan neves vendégek érkeznek, mint Ian McKellen, Vanessa Redgrave, Xavier Dolan és a Harcosok klubjának írója, Chuck Palahniuk.