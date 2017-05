Jacqueline Kennedy Onassis vízfestményét is elárverezik

A vízfestményt az egykori first lady 1963-ban készítette ajándékban sógorának, Stanislaw Radziwillnek, a Cartier órát pedig Radziwilltől kapta Jacqueline Kennedy.



A bostoni székhelyű RR Aukciósház által szervezett árverésen J.F. Kennedy egy kézírásos jegyzetekkel ellátott beszédére és feleségének esküvői ruhájára is licitálhatnak az érdeklődők.



A festmény annak a 80 kilométeres túrának az emlékét idézi fel, amit Radziwill tett meg. Az elnök kezdeményezésére született edzésprogram túrájához rövid időre a first lady is csatlakozott. A képen Radziwill a Kennedy család egy barátjával sétál.



Az aukció bevételét előzetesen 60-120 ezer dollárra (17-37 millió forintra) tették.



Az árverést az egykori elnök születésének századik évfordulójára időzítették. Az eladó kilétét nem hozták

nyilvánosságra. A bevétel egy részét az Országos Művészeti Alapítvány kapja.