Izgalmas műsorokkal várja ősszel is a Duna Televízió

A Magyarország, szeretlek! egy új csapatkapitánnyal várja a nézőket.

Fotó: Kaszner Nikolett

Minden hétköznap a reggeli Híradó után 6.45-től és 7.10-től nemzetiségi műsorokat sugároz a Duna Televízió, majd a Ridikül című talk-show ismétlése következik. 8.35-től a Lola című amerikai-kolumbiai filmsorozat, 9.20-tól pedig A múlt árnyékában című szlovák tévéfilmsorozat legújabb részeit láthatják az adón.Két új műsorvezetővel és felfrissült díszlettel várja a Család-barát minden héten hétfőtől szombatig a nézőket a Duna képernyője előtt. A jubileumi, tizedik évadát megkezdő műsor augusztus 28-tól heti hat napon át, 10.30-tól jelentkezik a közmédia főcsatornáján. A műsorból már jól ismert Novodomszky Évához és Somogyi Diához szeptembertől két új műsorvezető csatlakozik: Éva oldalán Kolozsi Kiliánt láthatjuk, Dia mellett pedig Csalami Csabát ismerhetik meg a nézők.A déli Híradót követően kora délután a gasztronómiáé és a sorozatoké a főszerep. 12.50-től Jamie Oliver kifogyhatatlan recepttárából készít el újabb ínycsiklandó fogásokat. 13.25-től érkezik mindenki kedvenc emberszabásúja a Charly – majom a családban második évadában. 14.15-től Zorro, a maszkos hős kel a gyengék védelmére a klasszikus történet 2007-es teleregény-adaptációjában. Ezt követően A vidéki doktor rendel, amelytől nem kell elbúcsúznunk, mivel a 11. évad végét követően a 12. is képernyőre kerül hétköznaponként. A délelőtti után négytől A múlt árnyéka érkezik egy újabb epizóddal, majd 17 órától Dióssy Klári várja a nézőket a Ridikül című talk-show legújabb részével. A műsorban Klári és vendégei mindig egy adott kérdéskört járnak körül női és férfi szemszögből is, a színes, változatos témák közt – ahogy egy női táskában is – minden megtalálható.Az esti Híradót a Rex felügyelő 4. évada követi, 19.30-tól pedig Dr. Martin Gruber várja a pácienseket A hegyi doktor – Újra rendel 7. évadában.Hétfő esténként a krimiké a főszerep. Szeptember 4-től Olajos Gergő várja a nézőket a Kékfény című bűnügyi magazinműsorban 20.25-től, amely aktuális és nem hétköznapi témákat mutat be testközelből. 21.25-től forróbb éghajlaton nyomozhatnak tovább nézőink a Hawaii Five-O csapatával, 22.20-tól pedig egy új sorozat, a Rejtélyek asszonya kerül képernyőre. A sorozatban a fiatal fotóművész, Samantha Kinsey izgalmas nyomozásához csatlakozhatunk. Éjszaka filmeket sugároz a csatorna.

Szeptember 12-től kedd esténként visszatér a közkedvelt Önök kérték Bényi Ildikóval, aki 20.25-től nézői kívánságokkal és televíziótörténeti jelentőségű felvételekkel várja a nézőket. Ezt követően a Velvet Divatház és a Cédrusliget 3. évadaiból láthatnak egy-egy újabb epizódot.Szerdánként az esti Skandináv lottó sorsolás után érkezik 20.35-től a Zsaruvér című bűnügyi tévéfilmsorozat, 21.20-tól pedig a No limit című francia akciófilm-sorozat legújabb része.Csütörtök esténként a humoré a főszerep: 20.25-től a Mucsi Zoltán által megformált Tóth János abszurd helyzetekkel teli életébe tekinthetünk be. Augusztus 31-én 21 órától best of válogatást láthatunk A BagiNacsaShow legjobb pillanataiból, amit szeptember 7-től minden páros héten vadonatúj epizódok követnek. A páratlan heteken ugyanebben az idősávban Fábry Sándor humoros talk-showja, a Fábry új évadát sugározza a csatorna. Péntek esténként magyar és külföldi filmek várják a közmédia nézőit, októbertől pedig a Fölszállott a páva népzenei és néptánc tehetségkutató műsor szórakoztatja majd a Dunára kapcsolókat.Szombaton 6.45-től a Térkép kalauzol az ország határain túlra, izgalmas külhoni történeteket, magyar közösségeket, formabontó kezdeményezéseket bemutatva. Ezt követően a hetente váltakozó Hazajáró és a Szerelmes földrajz című műsorok következnek. Nyolc óra előtt tíz perccel érkezik a Rúzs és selyem, amely a divat ezerarcú világába enged bepillantást, 8.25-től pedig az Ízőrzők mutatja be egy település helyi ízeit és gasztronómia különlegességeit. Kilenc óra előtt pár perccel Rátonyi Kriszta érkezik a Noé barátai című műsorral, amely jelenlegi és leendő állatbarátoknak szól. 9.25-től az M4 Sport kisBAJNOK című műsorának ismétlése látható, amely sportról, feltörekvő tehetségekről, sportműhelyekről és egészséges életmódról szól az egész családhoz. 10.30-tól a Család-barát hétvégi adása, majd az M5 csatornán futó Új idők új dalai című műsor ismétlése következik. 13.15-től a Peru, Chile című magyar ismeretterjesztő filmsorozat viszi egzotikus helyekre a csatorna nézőit. A délutáni film után fél négytől a "Duna nosztalgia" sávban klasszikus magyar filmeket vetít a csatorna, majd 17 órától Borbás Marcsival kóstolhatjuk végig Magyarország minden tájának legfinomabb ételeit a Gasztroangyal legújabb részében. Az este hatórai Híradót és a SzerencseSzombatot pedig egész estés filmek követik 19.30-tól.Vasárnap délelőtt a vallási műsoroké a főszerep, majd a déli Híradó következik. Egy óra előtt tíz perccel az Univerzum című ismeretterjesztő filmsorozat egy epizódját láthatják a nézők, majd film és egy újabb klasszikus következik a "Duna nosztalgia" sorozat keretében. Öt órától visszatér a Hogy volt?!, Bényi Ildikóval és a magyar színészek, zenészek, alkotók színe javával. Az esti Híradó után sorozatpremier következik: A kalandor és a lady című angol kalandfilmsorozatban a British Museum kurátora, Lady Alex Lindo-Parker és Hooten, az amerikai kincsvadász izgalmas történeteit követhetjük nyomon. Fél nyolctól visszatért az őszi szezonra csatorna kedvelt vetélkedője, a Magyarország, szeretlek!, amely megújult díszlettel, új feladatokkal és egy új csapatkapitánnyal várja a nézőket: Rátonyi Kriszta lesz ezentúl Harsányi Levente ellenfele az országismereti vetélkedőben, amit Szente Vajk vezet.