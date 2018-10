Ivan Wernisch cseh költő kapta az idén a Franz Kafka-díjat

A Franz Kafka Társaság által adományozott elismerést Wernisch hétfőn este a prágai óvárosi városháza dísztermében vette át. A 75 éves Ivan Wernisch az ötödik cseh szerző, akit Kafka-díjjal jutalmaztak. Wernisch Prágában született és a múlt század hatvanas éveiben jelentek meg az első versei a Host do domu és a Tvár irodalmi lapokban, amelyeket az 1968-as reformmozgalom erőszakos eltiprása után betiltottak. Maga Wernisch is tiltólistára került és csak az 1989-es rendszerváltás után jelenhettek meg újra nyilvánosan a korábban szamizdatban vagy külföldön terjesztett alkotásai. 2012-ben megkapta a cseh állami irodalmi díjat.



A Kafka-díjat - egy bronz plakettet, amely Kafka prágai szobrát ábrázolja - korábban olyan irodalmi nagyságok kapták meg, mint Philip Roth vagy a Nobel-díjas Elfriede Jelinek és Harold Pinter. 2003-ban a díjat Nádas Péternek ítélték oda. Az elismerést a prágai székhelyű Franz Kafka Társaság adományozza 2001 óta minden évben olyan íróknak, akiknek munkái minden olvasóhoz szólnak származásra, állampolgárságra, kulturális háttérre való tekintet nélkül. A társaság olyan írót tüntet ki, aki műveivel hozzájárult a demokrácia, az egymás iránti tisztelet és a humanizmus elveinek, értékeinek terjesztéséhez. A díj odaítélésének egyik feltétele, hogy a kiválasztott író művei tükrözzék a közép-európai szellemi értékeket, eszmeiséget, de nem kell, hogy a díjazott a régióból származzon. A Franz Kafka-díjjal 10 ezer dolláros (2,81 millió forint) pénzjutalom is jár.