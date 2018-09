Itt megtudhatja, hogy ellopták-e az adatait

Élesben is elrajtolt a Firefox Monitor, a Mozilla adatlopás ellenőrző szolgáltatása, amely figyelmezteti a felhasználókat, ha információik érintettek valamelyik ismert adatszivárgásban. A megoldást a szervezet idén nyáron tesztverzióban már elérhetővé tette, a pozitív visszajelzések hatására pedig most a stabil kiadás is napvilágot látott - írja a hwsw.hu monitor.firefox.com oldalról elérhető szolgáltatás lényegében a Troy Hunt biztonsági szakértő nevével fémjelzett Have I Been Pwned weboldal és szolgáltatás klónja - olyannyira, hogy a Mozilla szoros együttműködést folytatott Hunttal a megoldás fejlesztése során, amely egyébként maga is a szakértő által elérhetővé tett API-kra támaszkodik.A teljes cikket olvassa el ITT>>