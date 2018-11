Itt a vége: felszámolja humanoid robotokat fejlesztő részlegét a Google

Bezárja robotikai divízióját a Google: a Schaft névre hallgató, közel-humanoid kétlábú robotjairól ismert részleg felszámolását a keresőóriás a TechCrunch-nak hivatalosan is megerősítette - számolt be a hwsw.hu A Schaftot 2012-ben a Tokió Egyetem professzora, Yuto Nakanishi vezetésével alapították, azt pedig a Google egy évvel később, 2013-ban kebelezte be, az addig az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának dolgozó Boston Dynamicsszal egyetemben. Miután mást irányt vettek a cég robotikai törekvései, a Google már tavaly eladásra kínálta mind a Boston Dynamicsot, mind pedig a Schaftot. Míg az előbbi vevőre talált - az eredeti megállapodás szerint a Schafttal együtt került volna át a Softbankhoz - az utóbbi végül a Google tulajdonában maradt.Mára pedig az is kiderült, hogy a keresőóriás nem bíbelődik tovább a részleg értékesítésével, egyszerűen felszámolja azt, az érintett alkalmazottaknak pedig segít új pozíciókat találni.A Google a következőkben a robotikai fejlesztések terén várhatóan az ipari megoldásokra fókuszál majd, mint a gyártásban használatos robotkarok.