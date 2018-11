Itt a sport, mely kívülről unalmasnak tűnhet, de hatalmas csatákat vívnak a résztvevők - Fotók

A sakk a világon az egyik olyan sport, melynek sportként való kezelését mind a mai napig vitatják. Kívülről talán nem olyan látványos, mint egy jó focimeccs, vagy nem olyan izgalmas és feszült, mint egy pókerbajnokság, mindezek ellenére hatalmas csatákat vívnak fejben a résztvevők.Minden évben rendeznek világbajnokságot is, jelenleg Londonban zajlik az esemény, és a címvédő világbajnok, Magnus Carlsen játszik éppen olasz kihívójával, Fabiano Caruanaval.A sakk szabályai nem bonyolultak, viszont a profik olyan tökélyre vitték a szabályos kereteken belüli kombinációkat, hogy bizonyos lépéssorozatokról könyveket írtak. Ebben a sportban is ugyanúgy lehet blöffölni, taktikázni, időt húzni, elterelni a figyelmet, mint az összes többiben.Ha még soha nem sakkozott, de kedvet kapott, EZEN a linken olvashatja el a sakk szabályait, ha pedig kedvet kapott kipróbálni, de nincsen otthon sakk, akkor azt EZEN a linken megteheti, sőt, itt alap taktikai fogásokat is elsajátíthat a számítógéptől.