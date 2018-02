Itt a Rolling Stones újabb 11 európai turnéhelyszíne

A Rolling Stones No Filter című turnéja újabb 11 európai állomását jelentette be hétfőn az együttes honlapján. A legendás brit zenekar május 17. és július 8. között fellép Írországban, Nagy-Britanniában, Németországban, Franciaországban, Lengyelországban és Csehországban.



A koncerthelyszínek között van Dublin (május 17.), London (május 22.), Manchester, Edinburgh, Cardiff, Marseille és Varsó. A cseh fővárosban, ahol először 1990-ben koncertezett, a Prága-Letnany repülőtéren július 4-én lép fel az együttes. A jegyek március 9-től vásárolhatók meg, a jegyárak a csehországi koncertre 1900 koronától (24 ezer forinttól) indulnak.



Június 22-án a berlini Olimpiai Stadionban, június 30-án a stuttgarti Mercedes Arénában ad koncertet a banda. Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts és Ronnie Wood 2016-ban Közép- és Dél-Amerikában turnézott, Havannában is színpadra álltak. 2017 őszén indították el No Filter című turnéjukat, melynek keretében szeptemberben és októberben 13 európai helyszínen léptek fel, például Hamburgban, Münchenben, Zürichben, Barcelonában, Amszterdamban és Párizsban is.



A koncerteken a veterán rockerek európai rajongóiknak sok klasszikus slágerüket játsszák, köztük a Gimme Sheltert, a Paint it Blacket, a Jumpint Jack Flasht és a Brown Sugart is, ám minden estére tartogatnak meglepetésdalt is. A Rolling Stones 2016-ban 11 év szünet után adta ki 23. stúdióalbumát. A Blue Ú Lonesome című lemezzel a zenekar bluesos gyökereihez tért vissza.