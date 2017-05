Iszak Eszti: meglepődtem, amikor Craig David bekövetett

Iszak Eszti, Dukai Regina és Kulcsár Edina – a képernyő mellett az Instagram sztárjai, akik százezrek életét teszik színesebbé nap mint nap. Vajon kiket követnek a közösségi média koronázatlan királynői és milyen más hírességeket inspirálnak stílusos fotóikkal? Instagram életükről vallottak a Joy Social Media Awards #instalányvagyok kategória jelöltjei.Iszak Eszti közel 150 ezres táborral büszkélkedhet Instagram oldalán, ragyogó sminkjei és öltözködési stílusa rengeteg rajongót inspirál. A csinos műsorvezető elsősorban barátait és ismerőseit követi, nemzetközi szinten pedig a szimpátia és stílus a meghatározó szempont.

- Bebel Gilberto a kedvenc énekesnőm, vele pár éve a Sziget Fesztiválon személyesen is találkoztam, Emily DiDonato pedig jóga órát tartott nekünk New Yorkban, így az ő képeiket más szemmel nézem. Sajnos nincs lehetőségem mindig figyelni, hogy ki követ be, de nagyon meglepődtem, amikor megláttam, hogy már Craig David is a táboromat erősíti, nagyon jó érzés volt - mondta el Eszti.Dukai Regina igazi divatikonnak számít, ugyanis nemcsak hazánkban követik több ezren, de nemzetközi divat és kozmetikai cégek is elismeréssel kommentelnek képei alá.

- Kaptam már dicséretet a MAC Cosmeticstől, az Esteé Laudertől és az H&M Home-tól is. Nagyon boldoggá tesz, ha szakmai szinten is értékelik a fotóimat, de az igazi boldogság, ha pozitív változást tudok hozni valaki életébe. Egyik nap kaptam egy köszönőlevelet egy édesanyától, akinek a kislányát az én fotóim inspirálták, hogy elfogadja a fogszabályzót. Ezekért az üzenetekért éri meg igazán elkészíteni a képeket – mesélte a gyönyörű műsorvezető.Az egykori szépségkirálynő, Kulcsár Edina elsősorban a nemzetközi trendeket, valamint a fitness oldalakat figyeli, hiszen neki is fontos, hogy inspirálódjon, így ő is többet tud adni követőinek.

- A legjobb napindító számomra, amikor Treino Ninja vagy Squats videókkal ébredhetek, így máris kedvet kapok az edzéshez és könnyebb elindulni az edzőterembe. Természetesen a legújabb trendeket is figyelem, ezért követem többek között a Revolve oldalát, de Emily Ratajkowsky vagy Camila Coelho posztjait is mindennap figyelem - kezdte a csinos műsorvezető, aki kolléganői életét is szívesen nyomon követi. - A modellkedésből adódóan követem, mind a hazai, mind a nemzetközi modelleket és a szépségversenyek résztvevőit is, hiszen nem csak a posztjaikat imádom, de több ismert lánnyal is szoros barátságot ápolok. Mivel állandó rohanás jellemez minket, volt, hogy itt értesültem elsőként egy-egy eljegyzésről vagy egy új családtag érkezéséről - mondta el Edina, aki rengeteg pozitív visszajelzést kap követőitől.