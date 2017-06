Istenes Bencét családja bundás kenyérrel várta a reptéren (fotó)

Ötven nap távollét után végre újra szerelmével és kisfiával lehet a fiatal sztárapuka - számol be a Life.hu . Közösségi oldalán folyton szerettei hiányáról tudatta követőit, ám most újra megölelhették egymást. A fiatal énekesnő, Csobot Adél is tűkön ülve várta párja érkezését, és nem is akármivel várta a reptéren: bundáskenyeret sütött neki.Lebarnulva, fáradtan, de mégis határtalanul boldogan tölti az első perceket családja körében a sztár.