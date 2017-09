Istenes Bence ördögi ajánlatra készül

Az Ibon végre túl van az első nyertes csatán, jutalmuk 4 párna és 4 takaró. A hősiesen küzdő lányok bebizonyították, hogy a nők sokszor jóval erősebbek és kitartóbbak a férfiaknál. Saját határaikat átlépve, emberfeletti teljesítményt nyújtva álltak 40 fokban, testsúlyuk kétszeresét tartva a vállukon.



A lányok dupla jutalmat kaptak, hiszen a párnák mellett a fiúk megajándékozták őket egy-egy masszázzsal. Ezzel beindul a kémia éskét romantikus szál is kibontakozni látszik. Gergő már nyíltan vállalja, hogy vonzódik a nála közel tíz évvel idősebb Anitához.



Ezt az egy játékot leszámítva azonban a Buwaya magabiztosan nyeri a csatákat. Ám a győzelmek ellenére a törzs kemény embereiközött egyre nagyobb a feszültség. A folytonos nélkülözés Bálintot viseli meg a legjobban. Indulatos és agresszív lett.



Az Ibon szigetén béke honol. Zoli és Gergely azonban lassan belátják, hogy törzsük perifériájára, és így a kiesés közelébe kerültek. Ám egy jó terv segíthet... kérdés mire jutnak?



A mai adásban Istenes Bence ördögi ajánlatot tesz: a folytan éhes Ibon törzset váratlan lehetőséghez juttatja, megehetnek egy adag rántott csirkét, vagy tanulmányozhatják a következő védettségi játék leírását.



Bárhogy is döntenek, a másikat a Buwaya törzs kapja…



Hogy kik várják végül jóllakottan, de felkészületlenül a következő küzdelmet, az kiderül ma 19.00 órakor a Survivor 5. adásában, ahol a tét ezúttal is a túlélés, valamint 20 millió forint!