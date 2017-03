Istenes Bence jótékonysági iskolafestésben vett részt

Az alapítvány nevéhez hűen, sok mosoly keretében adta át a Lay’s-t forgalmazó Fővárosi Ásványvíz- és Üdítőipari Zrt. képviselője a kampány során beharangozott adományt.



- Nagyon elégedettek vagyunk, hogy ennyi embert megérintett a kampány üzenete, még ha csak egy fél percet is töltöttek el a mosolygós szelfi elkészítésével, és utána rohantak tovább, szerintünk megérte. Nem is lehet kérdés, hogy sikerként könyveltük el a Smile-kampányt, ahogy azzal kapcsolatban sincs kétségünk, vajon jó helyre került-e az adomány - értékelte a kampányt kérdésünkre Buzder-Lantos Nikoletta, a FÁÜ marketingigazgatója.



Hasonló jókedvvel fogadta a szervezet számára mérföldkövet jelentő pillanatot a Mosolyfestők Alapítvány is, ők kétségkívül nagyszerű és megérdemelt lehetőséghez jutottak a Lay’s adományával - na persze, ahogy mondani szokás, ez elsősorban felelősséggel jár.



Ezt erősítette meg Nógrádi-Molnár Kinga is, az Alapítvány kuratóriumi elnöke:



- A mi munkánk elsősorban a háttérben zajlik, általában csak utólag látványos, ráadásul önkéntes alapon segítünk mindig, így különösen jólesett, hogy egy olyan világmárka, mint a Lay’s végigvitte a minket támogató kampányát. Köszönjük nekik egyrészt a bizalmat, másrészt az elmúlt hónapok munkáját, illetve az adományt is, és megígérjük, hogy a jövőben is sok-sok fiatal arcára próbálunk majd mosolyt csalni.



A hashtagek gyűjtése és a mosolykampány ezzel lezárult, azonban az üzenete több síkon is tovább él - egyrészt sikeres küldetést teljesített a mindennapos mosolygást és a pozitív hozzáállást illetően, másrészt, ha csak pár hétre is, de fókuszba helyezte az önkéntes munkát, és felhívta a figyelmet annak fontosságára.



Ezen gondolat jegyében a Mosolyfestők Alapítvány és a kampány szervezői egy jó hangulatú, közös festéssel zárták az együttműködést, amelynek ezúttal a rákospalotai Kontyfa Általános Iskola diákjai és pedagógusai örülhettek, az alapítvány választása ugyanis erre ez intézményre esett.



Számos PepsiCo dolgozó, köztük az aktivitást menedzselő brand csapat tagjai, illetve a kampány arcaként megismert Istenes Bence és a Mary Popkids zenészei együtt varázsolták szebbé az iskola egyik, korábban még sivárnak tűnő falrészletét. Az esemény minden bizonnyal nagy élményt jelentett minden résztvevőnek, bár a legjobban kétségkívül a Lay’s-t forgalmazó FÁÜ Zrt. dolgozói érezték magukat az önkénteskedés közben.