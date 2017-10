Isten kedvenc zenekara - Nem aprózta el a Green Day

November 17-én érkezik a Green Day 22 számos válogatáslemeze, amelyre két új dal is felkerül, az egyikhez klip is készül. Billie Joe Armstrongék csöppet sem voltak visszafogottak az album címadásánál, a korong a Greatest Hits: God's Favorite Band, azaz Isten kedvenc zenekara nevet kapta.Az együttes szinte napra pontosan, 30 évvel ezelőtt adta első koncertjét 1987. október 17-én. 1989-ben tűnt fel a zenekar a 1000 hours kislemezével, azóta a válogatáslemezekkel, koncerfelvételekkel és demóválogatásokkal együtt összesen 18 albumok jelent meg.

Számlista:



1. “2000 Light Years Away"

2. “Longview"

3. “Welcome To Paradise"

4. “Basket Case"

5. “When I Come Around"

6. “She"

7. “Brain Stew"

8. “Hitchin’ A Ride"

9. “Good Riddance (Time Of Your Life)"

10. “Minority"

11. “Warning"

12. “American Idiot"

13. “Boulevard Of Broken Dreams"

14. “Holiday"

15. “Wake Me Up When September Ends"

16. “Know Your Enemy"

17. “21 Guns"

18. “Oh Love"

19. “Bang Bang"

20. “Still Breathing"

21. “Ordinary World" [featuring Miranda Lambert](new song)

22. “Back In The USA" (new song)