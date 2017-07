Isten éltessen Santana! - 70 éves a legenda

Július 20-án hetvenéves Carlos Santana virtuóz mexikói gitáros, zeneszerző, a latin rock megteremtője.Carlos Augusto Alves Santana a mexikói Autlán de Navarróban született. Apjának latin zenekara volt (1983-ban fia Havana Moon című szólóalbumán is előadott egy hagyományos dalt), fiát ő tanította hegedülni, majd nyolcéves korától gitározni. Carlos eleinte csak bluest játszott, B. B. King és John Lee Hooker mellett hatott rá a mexikói zenét és a rock and rollt összekapcsoló, elsősorban a La Bamba előadójaként ismert Ritchie Valens is.A család előbb a határhoz közeli Tijuanába, majd 1967-ben a határ túlsó oldalára, az Egyesült Államokba költözött. Carlos San Franciscóban lett tagja az Azteca zenekarnak, majd zenésztársai egy részével és más muzsikusokkalMindenkit elvarázsolt az új hangzás, a rock, blues, salsa, jazz és afrikai ritmusok latin zenével átitatott elegye, melynek védjegyévé a virtuóz gitáros sodró, önmagába vissza-visszatérő témái váltak.

, fellépésük a fesztivál egyik csúcspontja volt,A fesztiválról készített film és lemez is növelte népszerűségüket, a két hónappal Woodstock után megjelent első, Abraxas című albumukból még abban az évben hatmillió példányt adtak el. A korongra olyan számokat rögzítettek, mint a Samba Pa Ti, Mother's Daughter, Oye Como Va és a Peter Green-féle Black Magic Woman egybekomponálva Szabó Gábor Gypsy Queenjével. Amerika meghódítása után Európa következett, koncertek és lemezek hosszú sora., a Rolling Stone magazin Santanafeltámadásáról írt. A hetvenes években John Coltrane özvegyével, Alice Coltrane-nel készített free jazz felvételeket (Illuminations, 1974), és kiváló zenészekkel (Jules Broussard, Tom Coster, Stanley Clarke, David Brown, Michael Shrieve, Leon "Ndugu" Chancler) vette fel a Borboletta (1974) című stúdióalbumot.Mivel szoros szálak szálak fűzték a The Mahavishnu Orchestra gitárosához, John McLaughlinhoz, az ő érdeklődése isA New Yorkban élő Srí Csinmoj guru tanítványává fogadta, vallási nevet is kapott: Devadip, azaz "A lámpás, a fény, Isten szeme"., a legemlékezetesebb talán a Swing Of Delight duplalemez 1980-ból, az első digitálisan készült rockalbum, amelyen Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter és Tony Williams is játszott.A rendkívül sikeres. A kemény funkyt és a latin zenét egymásba szövő Dance, Sister, Dance, a Let It Shine és a romantikus hangzású, instrumentális Europa (Earth's Cry Heaven's Smile) ismét felkapaszkodott a listák csúcsára.A nyolcvanas évtized kiemelkedő lemezei a Zebop (1981), a Nelson Mandela előtt tisztelgő Freedom (1987) és, azt állítván, hogy képtelen megújulni, s a kiváló szerzeményeket tartalmazó Milagro (1993) szenvedélyességével, lendületes ritmusaival valóban a régi időket idézte.Valóban természetfeletti teljesítmény: a korong 30 millió példányban kelt el, 18 héten át vezette a Billboard 200 listáját, két szerzemény, a Smooth és a Maria Maria pedig 12, illetve 10 hétig tartotta magát a Billboard Hot 100 csúcsán.Az albumon a zenészvilág olyan kiválóságai muzsikálnak a gitárossal együtt, mint Eric Clapton, Lauryn Hill, Jean Wyclef, Rob Thomas és Dave Matthews.A Shaman (2002), majd az All That I Am (2005) című albumok kevésbé voltak sikeresek. 2012-ben rögzítette a főleg instrumentális szerzeményeket tartalmazó Shape Shifter korongot, 2013-ban pedig Santana IV. címmel készített lemezt azokkal a zenészekkel, akikkel a Santana III-at rögzítették több mint negyven évvel korábban. 2014-ben jelent meg első spanyol nyelvű lemeze, a Corazón.A Budapest Sportcsarnokban tartott koncertjének ráadásszünetében tudta meg, hogy fia született: másfél óra varázslat következett.2004-ben az "újszülött" apja zenekarának billentyűseként járt Budapesten. 2008-ban az 56-osok terén rendezett Kapcsolat koncerten több mint 300 ezer ember előtt játszott, olyan nagy kedvvel, hogy már a kezdési időpont előtt tíz perccel belecsapott a húrokba.Az örökifjú virtuóz, aki 2010-ben fellépés közben kérte meg éppen dobszólózó barátnője kezét, jelenleg is koncertkörúton jár, egészen novemberig nap mint nap az Egyesült Államok és Kanada nagyvárosaiban lép fel.