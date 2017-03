Ismét világpremier az AMC-n!

Az Into the Badlands 2. évada március 20-án indul, 10 vadonatúj résszel az AMC-n. Már az első évad a legjobb harcművészeti filmek, sorozatok közé emelte a csatorna saját gyártását, de a friss előzetes még több harcot sejtet, mint az első évad.A 2. évadban Sunny börtönbe kerül, de ki kell jutnia, hogy megtalálja a családját. Az első évad után a folytatás is mesterien fényképezett, káprázatos látványvilágot ígér - a történetben lesz politika, lázadások, harc a családért, valószínűtlen szövetségesek, elárult barátságok. A készítők egyet ígérnek: a karakterek élete az új évad végére gyökerestől meg fog változni.