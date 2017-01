Ismét műteni kell Bárdosi Sándort

– Hagynám persze, hogy élsportoló legyen, de tényleg nem ezt az életet szánom neki, mint amilyen az enyém volt. Nehéz út, nehéz rajta végigmenni. Most is nyűglődöm a térdem miatt. A szerencsésebbek közé tartozom, mert másnak már húszévesen tönkremegy a térde, válla, könyöke. Én negyvenévesen jutottam ide – árulta el az Élet-Forma stúdiójában ülve Bárdosi Sándor, akinek gondolkoznia kellett azon, hogy hányadszorra fekszik kés alá - írja a BorsOnline – Nem is tudom, hányadik műtétet kell csinálni a térdemen. Az orvosom a legjobb térdspecialista, túlórázik a térdemen. Szalagokat tesz be, máshonnan elvesz. Ezt nem kívánom senkinek! – mondta Bárdosi.