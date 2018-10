Ismét különleges édességekkel jelentkezik a Kürtőskalács Fesztivál: a hatodik alkalommal megrendezett háromnapos program látogatói péntektől a hagyományos ízek mellett megkóstolhatják többek között a madárlátta kürtőst, a kürtős gubát és a kürtős grízt is a budai Gesztenyés-kertben.



Természetesen készítenek glutén- és laktózmentes, valamint fitnesz kürtőskalácsot is a megannyi ízű, nagyságú és formavilágú édesség mellett. A péntektől vasárnapig tartó fesztivál első napján ráadásul a fesztivál 27 kürtőskalács standja féláron fogja kínálni egy-egy termékét - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.



A már hagyományosnak számító Kürtős Kaland versenyen megválasztják a legjobb kürtőskalács-desszertet készítő céges csapatot. A jótékonysági sütésre nevező csapatok feladata, hogy újragondoljanak egy hagyományos magyar édességet kürtőskalács felhasználásával.



A Süt a CÉG! felhívásra elsősorban hazai cégek jelentkezhetnek két fős csapataikkal. András Tünde, a rendezvény szervezője elmondta, az ötletet az adta, hogy október 13. idén munkanap, "így a cégek tarthatnak egy extra csapatépítéssel egybekötött munkanapot, melyen elsajátíthatják a kürtőskalács-készítés fortélyait és ráadásképp a hátrányos helyzetű gyermekeknek is örömet szerezhetnek". Hozzátette: jelentkezhetnek azonban barátok, családok is, nem feltétel, hogy céges csapat legyen, bárki kitalálhat magának egy "cégért".



A verseny nyertesének kürtőskalácsa egy hónapig fog szerepelni az Édes Mackó kürtőskalács cukrászda étlapján, és a csapattagoknak bármikor el is készítik az édességet.



A nevezési díjakból befolyó összeg egy részét idén a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthonának ajánlják fel, a megsütött kürtőskalácsokból pedig a gyermekotthon látássérült gyerekeit vendégelik meg.



A háromnapos Kürtőskalács Fesztivál programját idén is koncertek színesítik. Pénteken Petruska és a Lóci játszik, valamint a burleszk pop-rockot játszó Harlekin zenekar lép fel. Szombaton a gyermekeket a Kolompos zenekar szórakoztatja, míg este Biga és Wolf Kati koncertjén kapcsolódhatnak ki a látogatók. Vasárnap Gubás Gabi és Szabó Győző duettje, valamint a Wedding Boys & Flóra koncertje zárja a fesztivált.



A gyerekeket mesefoglalkozások, zsonglőr és egyéb játékok szórakoztatják, valamint lesznek kvízjátékok, bábszínház, "pajzán népmesék" és interaktív mesejáték is.