Ismét egy védjegybotrány elé kell néznie az adidasnak

A tavalyi Art Basel Miami Beach előestéjén, 2016. november 30-án az Adidas egy zenés, táncos bulit szervezett a vásárnak otthont adó városban, melyen a résztvevők és a táncosok között 1.000 pár sportcipőt osztottak ki ingyen - írja az artPortal.hu Most ezek miatt került bajba az adidas.Ahogy arról mi is beszámoltunk , nemrég egy magyar feltalálóval szemben vesztett pert az Adidas, abban az ügyben több mint 60,5 millió forintot ítéltek meg az irányítósávos futballcipő cipő szabadalmaztatójának.Most az MCH Csoport, az Art Basel anyavállalata perli a sportszergyártót egy apró, mégis komoly következményekkel fenyegető hiba miatt: a cipő nyelvére, közvetlenül az Adidas-logó alá feltették az Art Basel feliratot is. Utóbbi ráadásul az árucímkén és a sportos lábbeli dobozán is szerepel - írják.

Art Basel Miami Beach szervezői úgy látják, hogy nevük engedély nélküli felhasználásával sérül a vásár imázsa és az a téves benyomás alakul ki, mintha a vásár és a sportszergyártó között együttműködés lenne. Az MCH ezért egy floridai bíróságon a sportszergyártó amerikai és németországi divíziója ellen is pert indított, különösen nehezményezve, hogy a kifogásolt termék ma is felbukkan a kereskedelmi forgalomban, igaz, csak online platformokon, ahol a márka hívei átlag 200 dollárt fizetnek az áhított cipőért.A lap úgy tudja, hogy az MCH vádpontjai között a márkához fűződő jogok megsértése mellett a megtévesztő és inkorrekt kereskedelmi gyakorlat és a jogtalan anyagi előnyszerzés is szerepel. Emiatt nemcsak az adidasnak a további jogsértéstől való eltiltását követelik, hanem a megtévesztő felirattal ellátott cipők és kiegészítő termékek megsemmisítését, az ilyen cipők értékesítéséből származó haszon átadását, ezen felül anyagi kártérítést is, továbbá azt, hogy az adidas nyilvános közleményben tisztázza a helyzetet és határolódjon el eddigi gyakorlatától.