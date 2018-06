Ismét amerikai a világ leggyorsabb szuperszámítógépe: több mint öt év után hódította vissza a címet Kínától.



Az IBM által készített Summit szerezte meg az elsőséget a világ 500 leggyorsabb számítógépeiről (Top500) hétfőn közzétett legújabb listán.



A Summit 122,3 petaflopos teljesítményével múlta felül a kínai Vuhsziban működő Nemzeti Szuperszámítógép Központ Sunway TaihuLight nevű számítógépét, mely másodpercenként 93 petaflop sebességre képes, és 2016 óta vezette a listát.



A flopban megadott szám a számítógép gyorsaságát jelzi, az általa másodpercenként elvégzett lebegőpontos műveletek (Floating Point Operations Per Second) számát takarja. A peta előtag a tíz tizenötödik hatványát jelenti.



A lista első öt helyén álló számítógép közül négy teljesen újonnan épült vagy jelentősen felújították.



A harmadik helyen is egy új számítógép, a kaliforniai Lawrence Livermore laboratóriumban működő Sierra végzett 71,6 petaflopos teljesítménnyel. A kínai Tianhe-2A (Tejút-2A) a másodikról csúszott a negyedik helyre, holott teljesítményét 33,8-ról 61,4 petaflopra javította.



Az első öt között szintén új befutó az AIST japán kutatóintézetben dolgozó AI Bridging Cloud Infrastructre nevű számítógép.



A szuperszámítógépekkel összetett szimulációk végezhetők a klímakutatás, orvostudomány és genetika területén, segítségükkel gyógyszerek fejleszthetők vagy molekulamozgások határozhatók meg. Használhatóak azonban a gazdaságban vagy például a forgalomáramlás kiszámításában is.



A Top500-as listát 1993 júniusa óta évente két alkalommal vizsgálják felül, ez jelenleg a világ szuperszámítógépei elfogadott rangsorának tekinthető. A listát a szuperszámítógépek nemzetközi konferenciáján mutatják be, amelyet ezúttal Frankfurtban tartanak.