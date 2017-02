Ismét A mi kis falunk a volt a legnézettebb

Az RTL Klub legújabb fikciós sorozatának, A mi kis falunknak a második része volt a legnézettebb műsor a kereskedelmi célcsoportban a múlt héten.



Folytatódott a Pajkaszeg lakóiról szóló sorozat sikertörténete, hiszen a 18-49 éves korosztály körében A mi kis falunk volt a legnézettebb műsor az elmúlt héten is. Az RTL Klub legújabb fikciós sorozatának második epizódja 25,1 százalékos közönségarányt ért el, több mint 345 ezer nézőt ültetett a képernyők elé a kereskedelmi célcsoportban. A mi kis falunk sikerét erősíti az is, hogy csaknem 40 ezren nézték vissza az első részt digitális platformokon, és a vasárnapi ismétlés is kiugróan magas, 9,6 százalékos közönségarányt ért el a 18-49 évesek körében.



Egyetlen kábelcsatornának sikerült csak bekerülnie a 6. héten a top 50-es listába: az RTL Magyarország Film+ adója a Nagyfiúk című amerikai vígjátékkal zsebelte be az összesítés 47. helyét. Az Adam Sandler nevével fémjelzett vígjáték 11,1 százalékos közönségarányt ért el a kereskedelmi célcsoportban.