Ismét a Barátok közt volt a legnézettebb műsor

Kiemelkedően teljesítettek az RTL Klubon futó műsorok az év második hetében is: a kereskedelmi célcsoportban az 50 legnézettebb műsort összesítő lista első 22 helyére nem is akadt vetélytársuk.



A nézettségi listát ezúttal a Barátok közt vezette, amely a 18-49 évesek körében 17 százalékos átlagos hetiközönségarányt ért el. Ezt követi szorosan az RTL Klub másik nagy sikerű, saját gyártású napi sorozata, az Éjjel-Nappal Budapest, amelynek múlt heti epizódjai a nézettségi lista második, hetedik, tizenegyedik, tizenhatodik és tizennyolcadik helyét szerezték meg.



Ugyancsak a „verhetetlen top22-es csapat" tagja volt az RTL Klub Híradója is, amelynek január 14-i, szombati adása volt a legnézettebb, ugyanis 20,8 közönségarányt produkált a 18-49 évesek körében, megszerezve ezzel a rangsor negyedik helyét.



Ötödik lett a kereskedelmi célcsoportban vívott nézettségi versenyben a Fókusz, míg a kilencedik helyen az RTL Klub saját gyártású sikersorozata, a Válótársak második évadának legutóbbi epizódja végzett, 19 százalékos közönségaránnyal.



Az RTL Magyarországhoz tartozó csatornák átlagos, 2. heti főműsoridős Live+As Live átlagos közönségaránya a 18-49-es korosztály körében 30,8 százalék volt, így magabiztosan tartja a vezető pozícióját a mindössze 21,9 százalékot elérő TV2 Csoporttal szemben.