Ismerőseit kínálta a szexoldalakon

Oliver Whiting bűnösnek vallotta magát abban az ügyben, amely során több ismerőséről is szexoldalakra töltött fel képeket, és ott mindenre kapható nőnek írta le őket - írja a borsonline.hu A 36 éves, Eastbourne-ban élő, munkanélküli férfi két nő közösségi médiás fotóit letöltötte és azokat közzétette pornóoldalakon, meglehetősen szaftos szövegek kíséretében. Farokimádóként, ribancként jellemezte őket, egyikük oldalára azt is kiírta, hogy 100 fontért meg lehet őt erőszakolni, 50-ért teherbe lehet ejteni, további 20-ért pedig abortuszra lehet őt kényszeríteni.Az eset pikantériája, hogy az egyik sértett, miután felfedezte a fotóit az oldalon, hiába kérte, hogy vegyék le azokat, az üzemeltetők nem reagáltak a megkeresésére – írta meg a Mirror. Az egyik áldozat, Charlotte White emellett úgy nyilatkozott, hogy párszor együtt ebédelt a vádlottal, és az életben nem gondolta volna róla, hogy efféle szörnyűségekre lenne képes.Olivernek egyébként nem ez az első ilyen ügye, korábban is kapott már figyelmeztetést hasonló kihágásért.