Ismerje meg az új magyar fiúbandát, a The Palace-t!

A The Palace (ejtsd: pálász) zenekar 2018-ban mutatkozott be, de a tagok már több mint 8 éve zenélnek együtt. Solymár Mátyás (ének), Fehér Holló (gitár), Wittinger Bálint (basszusgitár, gitár) és Kerekes Tibor (dobok) általános iskolai osztálytársakból lettek legjobb barátok, így nem csak a színpadon, de a mindennapi életben is kiegészítik egymást.A srácok ismerősök lehetnek, ugyanis Flatband néven már sok dalt, sőt, egy Cseh Tamás Program által támogatott albumot is kiadtak, de mivel új zenei irányt vettek, ezért a névváltás is időszerűvé vált. A banda hangzása elektronikus és pop elemeket vegyít alternatív rockkal, a csavar viszont a szövegekben jön, ugyanis a The Palace nem az átlagos szerelmes vagy bulis témákat dobja be dalaiban, hanem teljesen másra fekteti a hangsúlyt.A zenekar mind a négy tagja vegán életmódot folytat – nem fogyaszt állati eredetű ételeket, nem hord bőrt, nem használ állatokon tesztelt kozmetikumokat, stb. –, így az állatok alapvető jogainak védelme az, amit szenvedéllyel képviselnek. A másik kiemelten fontos téma a zenéjükben a testképzavar, amely a fiatalok közt egyre nagyobb körben terjedő népbetegség, emellett az önelfogadás jelentősége és az arra való ösztönzés áll a fókuszban. A kedden megjelent háromdalos EP főcímdala, a "Pulcsiban alszunk" is ezt a témát dolgozza fel, melyhez Bencze Blanka "Pulcsiban alszom" című könyve adta az ihletet. A zenekar a dalt Závodi Marcival (Zavodi) közösen hangszerelte. A kislemezen található további két track a "James Dean" és az "Arany János" című szerzemények.A The Palace egy rendkívül kreatív banda; a klipeket, grafikákat, zenéket a fiúk mind saját maguk készítik. Emellett létrehozták a The Palace Kollektívát, amellyel az a hosszú távú céljuk, hogy más fiatal tehetségekkel, művészekkel kölcsönösen segítsék és támogassák egymást. A The Palace tagjai még csak 21 évesek, mégis jó adag érettség és eredetiség lakozik bennük, és azt jósoljuk, hogy zenéjük futótűzként fog terjedni!Aki nem hiszi, járjon utána! Legközelebb élőben pénteken láthatjátok őket a VOLT Fesztiválon.