Írók dobják a folyóba alkotásaikat

A Palackposta akciót kezdeményező három német lap, a Berliner Zeitung, a Frankfurter Rundschau és a Kölner Stadt-Anzeiger úgymond alternatívát akar kínálni "az egyre gyorsuló és egyre jobban megsokszorozódó, már szinte publikálásuk pillanatában elavuló hírekkel" szemben.



A vízbe dobott irodalmi üzenetek akkor sem mennek veszendőbe, ha senki sem találja meg és fogja ki őket, mert a résztvevő lapok is publikálják az írásokat.



A kezdeményezők számos országosan, sőt nemzetközileg is ismert német szerzőt nyertek meg a projekthez, az első körben részt vevő négy író között szerepel a török származású Dogan Akhanli, aki augusztus 19. óta nem hagyhatja el Spanyolországot egy török elfogatóparancs és kiadatási kérelem miatt.



"Elbeszélések írása segített feldolgozni traumáimat, és ez ment meg a mai napig" - mondta a kölni szerző. Akhanli szerint az, hogy palackpostát dobjon Madrid folyójába, a Manzanaresbe, jelenlegi helyzetében teljesen illik az életéhez, amely időnként egy abszurd színdarabnak tűnik a számára.



"Az én palackpostám azonban szimbóluma a gondolatok és a szó szabadságának, amelyet a világ oly sok pontján fenyegetnek, nyirbálnak meg és használnak rossz célokra" - mondta.



A szerzők, köztük Can Dündar - a Cumhuriyet című török lap volt főszerkesztője -, Elisabeth Herrmann, Tilman Röhrig, Frank Schätzing és a bolgár származású Ilija Trojanow szövegei "a jövőnek szóló üzenetek ismeretlen címzettel és ismeretlen céllal" - közölték a szervezők.