Ír angyalok fakadnak dalra Budapesten

A koncert során hallhatjuk az angyali hangú Susan McFadden-t, Mairéad Carlin-t, Éabha McMahon-t és a lélegzetelállító Celtic(kelta) hegedűművészt, Tara McNeill-t, az együttes legújabb tagját.Az énekeseket tehetséges zenészek és táncosok kísérik, akik kivételes adottságaikkal és kirobbanó energiájukkal egy újfajta fúziót adnak hozzá a több évszázados zenei és kulturális hagyományokhoz.Az angyali hangokat és a hangszeres virtuozitást egy féktelen energiájú csapat kíséri, mely ír táncosokból, skót dudásokból áll, valamint egy zenei együttes, akik mindenféle hagyományos kelta hangszeren játszanak, mint pl. bodhran (ír dob), ón síp, buzuki és Uileann-i duda.A ‘Voices of Angels’ (Az angyalok hangja) című lemezükről több dal is elhangzik majd a koncerten.Az inspiráló élőzenekaros koncerten bevetik a legújabb színpadtechnikát, elbűvölő ruhakölteményeket, remek koreográfiát és egy pazar összeállítást az időtlen ír hagyományos és modern szokásokból az együttes díjnyertes egyedi stílusában.Fantasztikus hangulatot ígérnek a szervezők!

A Celtic Woman-ről:



A 2005-ben debütált ‘Celtic Woman’ kiváló, világszerte elismert zenei jelenség, mely Írország gazdag zenei és kulturális örökségét eleveníti meg. A figyelemre méltó 12 éves tevékenysége alatt Írország számos tehetséges énekesét és zenészét állította már színpadra és járta be velük a világot.



Már több világturnén is részt vett, nagyrészt az Amerikai Egyesült Államokban és Európában, de turnézott már Ausztráliában, Kínában, Japánban, Dél Afrikában, és sok más helyen. Három különböző amerikai elnöknek is játszottak már (Clinton, Bush & Obama), és volt egy nagyon különleges előadásuk a Pentagonban is Washingtonban.

A ‘Celtic Woman’ négy fiatal ír hölgyből áll — a három dinamikus énekesnő: Susan McFadden, Mairéad Carlin és Éabha McMahon, valamint a csapat legújabb tagja , a kivételesen tehetséges hegedűművész Tara McNeill, akik a koncertjeik során évszázadok zenei és kulturális hagyományait keltik életre.



Máiréad Carlin Derry városából, Észak-Írországból, egy zenész családból származik, ahol már kisgyerek kora óta a zene vette körül. A londoni Trinity College of Music-ban végezte tanulmányait. Számos magas rangú koncerten adott már elő, és fellépett Írország elnöke előtt is. Turnézott Írországban és Angliában a legendás amerikai dalszöveg íróval, Don McLean-el, többek között egy teltházas koncertet is adtak a Royal Albert Hall-ban.



Susan McFadden Dublinban született és 11 évesen lett belőle sztár Annie szerepében a dublini Olympia Theater-ben. Később végig turnézta Írországot és az Egyesült Államokat olyan híres ír művészekkel, mint Tony Kenny, June Rogers és Noel V Ginnity. Nagy álma vált valóra, amikor 2006-ban Londonba költözött és a West End-en kezdett el előadni.

Éabha McMahon 9 éves korában kezdte énekesnői pályafutását, majd 15 évesen megnyert egy országos énekversenyt Írországban. Dublini otthonukban szülei írül tanítottákbeszélni és énekelni. Tanulmányai végeztével Hollandiában és Németországban turnézott, illetve fellépett többek között a National Concert Hall-ban, a Dublini Kastélyban, és Kilmainham Jail-ben. Éabha nagyon büszke arra, hogy ír gyökereit képviselheti a ’Celtic Woman’-ben.



Tara McNeill az írországi Antrim városából származó hegedűművész, énekes és hárfaművész 2016 augusztusában csatlakozott az ír zenei szenzációhoz, a ‘Celtic Woman’-hez. Kitűnő eredménnyel végezte el a Royal Irish Academy of Music-ot. Zenekari koncert turnék során Tara fellépett Európában, Kínában, Japánban, Koreában és Amerikában olyan helyszíneken, mint pl. Carnegie Hall, New York-ban, Oriental Arts Centre, Shanghai-ban, valamint számos zenei díjat is nyert.



A ‘Celtic Woman’ egy élő legenda, Írország zenei és kulturális örökséget életre keltve, melynek minden apró részlete ugyanolyan elbűvölő, mint maga a négy előadóművész hölgy.

