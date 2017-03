Into the Badlands: az első évad 2 mesteri percben

A rajongók és az újoncok kedvéért a teljes első évadot 2 percben összefoglalja ez a kisfilm.Az Into the Badlands című harcművészeti sorozat a jövőben játszódik, Badlands vidékén, amely területen több rivális báró osztozik. Ők ellenőrzik a mindennapi élethez szükséges feltételeket, és támaszkodnak saját lojális hadseregükre, a clipper nevű harcosokra. Ebben a képzeletbeli, futurisztikus világban betiltották a lőfegyvereket. Az egyetlen "fegyver" a harcművészet, azaz a puszta kezek, a lábak és a kardok maradtak.A történet ismerős lehet, mert alapja egy klasszikus kínai mese, a Nyugati utazás. Ebben a kínai mesében a majomkirály elhozza Indiából Kínába a buddhizmust. Az Into the Badlands csak lazán mozog a kínai eredet mentén - a sorozatban a harc mellett lesz science-fiction, hősök szupererővel, és mindez drámai történetbe kerül. Az egyik főszereplő Daniel Wu, Hong Kongban élő kínai-amerikai színész, aki a legkülönbözőbb Kung-fu stílusok mestere. Az Into the Badlands akciójeleneti sokszor 3 percesek és igazán látványosak lesznek. A kemény küzdelmet azonban a kung-fu spiritualitásával mesterien ötvözi a sorozat - emiatt lesz autentikus, de fogalmazhatunk úgy is, hogy ettől fér el a gondolkodó ember szobájában is az Into the Badlands.