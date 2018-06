Interaktív Beatlen Múzeum gyerekeknek

Interaktív játékok révén ismerkedhetnek meg a kisiskolások a Beatles együttes történetével a liverpooli The Beatles Story elnevezésű múzeumban. A liverpooli Albert Dock épületegyüttesben kialakított díjnyertes intézmény a hét elején jelentette be, hogy számos izgalmas újítással egészítette ki az általános iskolások számára kialakított Discovery Zone elnevezésű részlegét.



A helyiség játékos módon mutatja be a fiataloknak a legendás gombafejűek, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison és Ringo Starr életének korai éveit, a világhírűvé válásuk történetét, a zenéjüket és, hogy milyen szálak fűzik őket Liverpoolhoz. Az egyik legizgalmasabb újítás egy padlón elterülő hatalmas zongora, amelyet a billentyűkre lépve tudnak megszólaltatni a diákok. Ilyen zongorán táncolt Tom Hanks az 1988-as Segítség, felnőttem! című filmben.



A kisiskolások ezen kívül egy interaktív, érintőképernyős idővonalon követhetik végig az együttes tagjainak életét az 1940-es évektől egészen az 1970-es évekig, miközben részletes információkhoz juthatnak a világban akkor történt fontos eseményekről, hogy történelmi kontextusban láthassák a Beatlest.



A diákokat egy 1960-as évek hangulatát megidéző lemezbolt is várja, és megtanulhatják, hogyan kell lejátszani egy vinyl-lemezt. A Here, There and Everywhere (Itt, ott és mindenütt) elnevezésű falon pedig a gyerekek megnézhetik, hogy merre jártak annak idején Lennonék a világban.