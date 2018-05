Inspiráló konyhai ötletek Anna Olsontól

Anna Olson, a népszerű kanadai cukrász egy új sorozattal és egy új évaddal jelentkezik a Food Network tévécsatornán májusban. A "Meríts ihletet Anna Olsonnal!" című műsorban Anna elhagyja kedvenc konyháját, és délkelet-ázsiai gasztrotúrára indul . A "Sütés Anna Olsonnal" új, 4. évadában pedig újabb fantasztikus péksüteményeket és édességeket mutat be a teasüteményektől a bonbonokon át az angolszász pudingokig.Anna Olsont a magyar nézők már több tévécsatornáról is ismerhetik, sőt tavaly a Gourmet Fesztivál vendége is volt Budapesten. Híres a kedves mosolyáról, közvetlen természetéről és persze a csodás desszertjeiről, amelyek közt az egészen egyszerűektől a nehezebben elkészíthetőkig, a nagymama konyháját idéző házias sütiktől az cukrászati remekművekig mindenféle finomság megtalálható.Most azonban elhagyta kedvenc konyháját, és útra kelt Ázsiába, ahol nem csak a süteményekre, hanem a kontinens jellegzetes ínyencségeire koncentrál. Szingapúr utcai büféitől Hongkong elegáns éttermeiig – Anna elindul felfedezni az eredeti helyi ízek titkait. Minden egyes epizódban egy profi séftől tanul meg mindent, mielőtt otthon is kipróbálná új tudását. Anna először a Fülöp-szigeteki ízekkel ismerkedik, majd irány Szingapúr, ahol megtanulja pár családi kedvenc elkészítését. Utána Bangkokba indul, hogy bonyolult thai receptekkel ismerkedjen, majd pár klasszikus vietnami fogást les el Ho Si Minh-városban, és ázsiai technikákat sajátít el Hongkongban.Az új sorozat, a "Meríts ihletet Anna Olsonnal!" május 3-ától csütörtökönként, 20:00-tól dupla részekkel látható a Food Networkön.A "Sütés Anna Olsonnal" című sorozatból 3 évad már látható volt itthon több csatornán is (van, ahol "Süti 1x1" címmel), most a Food Network csatornán jön a legújabb, a 4. évad! A cukrászhölgy ebben is mesterien mutatja be, hogyan készíthetünk finom falatokat házilag. A sütés alapjaitól a profiknak való receptekig – remek ötleteket, hasznos tippeket és titkokat ismerhetünk meg a sütés világából. Falatnyi teasütemények, olasz szirupos édességek, selymes bonbonok, sós sütemények a világ számos országából (görög szpanakopita, argentin húsos empanada, horvát sajtos burek), tejkaramella, citromtorták, sajtos kenyerek, kuglófok, és olyan egészséges finomságok, mint a csokoládés-avokádós hab és az izlandi skyr sajttorta is szerepel a terítéken.