Ingyenes koncertet ad Budapesten az L.A.

Ingyenes koncertet ad január 22-én Budapesten az egyik legnépszerűbb spanyol rockzenekar.Az L.A. a King of Beasts című turné keretében lép fel a Hard Rock Caféban.A kaliforniai hangulatú, indie rock zenét játszó L.A. olyan előadókkal lépett már színpadra, mint a Foo Fighters, a Black Keys, a Muse, az Arcade Fire, a Franz Ferdinand vagy a Placebo, hazájában tízezres arénákat tölt meg egymagában is - közölte a szervező Live Nation kedden az MTI-vel.A zenekart Luis A. Segura alapította, aki tízéves szólókarrierjét váltotta zenekari életre.Idén tavasszal jelenik meg az L.A. ötödik, King of Beasts című albuma, amelyet egy európai turnéval vezetnek fel, ennek része a budapesti fellépés.Az eddigi lemezek: Heavenly Hell (2009), La Bombe (2011), SLNT FLM (2012), Dualize (2013), From the City to the Ocean Side (2015), L.A. - Live at Low Festival (2016).Az ingyenes koncertre - tekintettel a korlátozott befogadóképességre és a várható nagy érdeklődésre - érkezési sorrendben engedik be a nézőket. A program 21 órakor kezdődik a Vörösmarty téri Hard Rock Caféban.