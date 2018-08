Ingyen könyvből tudhat meg mindent az IT biztonságról

Az információs társadalom fejlődésével összhangban aktualizálta IT biztonság közérthetően című, az informatika biztonsági alapismereteit tartalmazó kötetét a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) - közölte a szervezet az MTI-vel kedden.Az idén 50 éves társaság kötelességének tartja, hogy maximális támogatást nyújtson a civil társadalom eligazodásához az infokommunikációs világban. Ennek jegyében a 2018-as trendeket és a legégetőbb veszélyforrásokat is bemutató kötet ingyenesen letölthető az NJSZT oldaláról.A közlemény szerint a QUADRON Kibervédelmi Kft. és a Black Cell Kft támogatásával megjelenő könyv elkészítésében az NJSZT együttműködött a Nemzeti Kibervédelmi Intézettel, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen alakult Kiberbiztonsági Akadémiával.A kötet előző, 2017-es kiadását több mint tízezren töltötték le az NJSZT oldaláról, a megújított könyvet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem is ajánlja hallgatóinak.Az új kiadás - mint azt Alföldi István, az NJSZT ügyvezető igazgatója a közlemény szerint hangsúlyozta - számos új információt tartalmaz. Így a többi között. A könyv külön alfejezetet szentel az Európai Unió által idén bevezetett GDPR tudnivalóinak.A kötetben összefoglalt ismeretek nemcsak arra alkalmasak, hogy a napi gyakorlatban segítsenek elkerülni a rendszereknek sérülést okozó hibákat, hanem arra is, hogy az ECDL informatikai biztonság moduljának tankönyvéül szolgáljanak.Az NJSZT idén egy több mint száz országot számláló mezőnyben kapott rangos nemzetközi díjat - Best Practice Award (Legjobb Gyakorlat-díj) - a nemzetközi ECDL Alapítványtól társadalmi felelősség kategóriában az IT biztonság moduljáért és az ahhoz hozzáférhetőve tett ingyenes tankönyvértA modulhoz kapcsolódó, de attól függetlenül is olvasható, teljesen megújult IT biztonság közérthetően című kötet a http://njszt.hu/de/it-biztonsag-kozerthetoen weboldalról letölthető.