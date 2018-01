Indiszkréció miatt megváltak a brit udvari melltartó-beszállítótól

Egyik alkalmazottjának indiszkréciója miatt elveszítette II. Erzsébet hivatalos udvari szállítója címét a Rigby&Peller neves melltartógyártó cég.



A megbízatást kiadó Royal Warrant Holders Association szóvivője megerősítette az erről szóló sajtóértesülést, de nem volt hajlandó a döntést indokolni.



A BBC szerint a döntés azután született, hogy megjelent a királynő melltartópróbáival megbízott 82 éves June Kenton "Storm in a D-Cup" (Vihar egy D-kosárban) című könyve.



June Kenton szerint az emlékirataiban semmi olyan nem áll, ami sérthetnéa a királyi családot. A könyvben leírta, hogyan találkozott az 1980-as években a félmeztelen II. Erzsébettel, és leírt egy anekdotát, amelyet az anyakirályné mesélt el.



A Buckingham-palota fél éve jelentette be, hogy "nem tetszett neki" a könyv, és vissza kívánja vonni a megbízatást a Rigby&Pellertől - mondta el a szerző a BBC-nek.



"Nagyon szomorú vagyok, hogy az udvarnak nem tetszett a történet, de ez egyszerűen az én élettörténetem. (...) Ez hihetetlen. Ez annyira szomorú, pont az életem végén, de nem harcolhatok a Buckingham-palota ellen, és nem is akarok" - tette hozzá.



A királynő, a férje vagy fiuk, Károly herceg által jóváhagyó udvari szállító címet csak akkor lehet megadni, ha egy cég öt éven át rendszeresen biztosít számukra termékeket vagy szolgáltatásokat. Ezt bármilyen okból, bármikor el lehet veszíteni - közölte a Royal Warrant Holders Association szóvivője.



Jelenleg 800 vállalat teheti rá termékeire és névjegykártyájára a rangot adó királyi címert, közöttük a Fulton, a királynő kedvenc esernyőinek készítője vagy a Fortnum and Mason fűszerüzlet.