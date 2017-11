Íme Meghan Markle imádnivaló kutyája, akit nem vihet magával Angliába

Meghan Markle és Harry herceg hétfőn jelentették be , hogy összeházasodnak, és már az is kiderült , mikor és hol kel egybe az ifjú pár. A boldog pár a Kensington-palotába költözik majd.Azonban a házasságnak megvan az ára, ugyanis Meghan labrador-juhász keverék kutyája, Bogart, aki egyébként a színésznő első menhelyről befogadott kisállata, sajnos nem tarthat gazdájával Londonba, amit Jason Knauf, Harry herceg kommunikációs titkára is megerősített, valamint a párral készített első interjú során is elmondták, hogy Kanadában kell hagynia az ebet.Az ok, amiért Bogart nem költözhet, hogy túl öreg ahhoz, hogy kibírja a hét és fél órás utat Torontóból Londonba. Meghan másik kutyája, a Guy névre hallgató Beagle azonban már az Egyesült Királyságban van.