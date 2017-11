Imádtuk utálni hetente egyszer - öt éve halt meg Jockey Ewing

Magyar találta ki Jockey cinikus kacaját

Kránitz Lajos 357 részen keresztül kölcsönözte Jockey magyar hangját, az olajmilliomos cinikus kacaját ő maga találta ki. Kránitz 2005-ben váratlanul elhunyt, utána Reviczky Gábor szinkronizálta az öreg Jockeyt.

Jockey és Samantha. Fotók forrása: borsonline

Emlékeznek még rá, milyen élvezettel gyűlöltük péntek esténként Jockeyt a Dallasban? Ugye megvan, hogyankergette az alkoholizmusba hites feleségét, Samanthát, és hogy terrorizálta cselszövéseivel a szűkebb és tágabb családját? Nála tökéletesebb főgonosz sokak szerint azóta sem termett - a később újrainduló sorozatban is meg voltak elégedve a teljesítményével, ahol már a testvérek gyerekei is utálták egymást. „Hatalmas szemétláda ez az új Jockey. Olyan förtelmesen aljas dolgokat művel, hogy le a kalappal előtte" - mondta akkoriban elismerően Reviczky Gábor, az újrainduló Dallas főgonoszának magyar hangja.

Lánya, Kristina Hagman 2016-ban jelentetett meg könyvet édesapjáról, amelyből az derül ki: egy szeretnivaló bohém volt., aki azt mondta: bár az apja nem csak a sorozatban szeretet inni - azzal viccelődött, hogy a reggeli müzlijét is bourbonnal eszi tej helyett -, és meg is csalta az édesanyját, a szülei életük végéig nagyon szerették egymást. – Én is szerettem őt, bár úgy éreztem néha, ha nem iszom vele, untatom. Tele volt ellentmondással, magát rombolta, de másokon segíteni akart - mesélte édesapjáról.

Tudta? Jockey és Samantha játékot ihletett



Jockey és Samantha annyiszor kortyoltak a whiskyspohárba, hogy megihlették a sorozat rajongóit - meg úgy általánosságban mindenkit, aki ismerte a Dallast. Külföldi példákról nem tudunk, de Magyarországon megszületett a Dallas ivás nevű játék a kilencvenes években. A játékszabályok: a résztvevők leültek a tévé elé, és valahányszor a Dallasban ittak, nekik is követni kellett a példát. Nagyon egyszerű.

Larry Hagman amilyen szigorúan gonosz volt a Dallasban, úgy imádott bohóckodni, különcségeket művelni magánemberként. Volt, hogy csirkejelmezben ugrott le vásárolni, több ízben pedig csak akkor adott autogramot, ha cserébe a rajongó énekelt neki valamit.