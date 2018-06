Ilyen esküvő még nem volt a brit királyi családban

Miközben a világ Harry herceg és Meghan Markle esküvőjére figyelt, lényegesen csendesebben készülődött egy másik lagzi is a királyi családban. II. Erzsébet unokatestvére házasodik össze a közeljövőben a barátjával.Lord Ivar Mountbatten egyszer már tett házassági fogadalmat: 24 évvel ezelőtt Pennyt vette feleségül, házasságuk alatt három gyermekük is született. A most 55 éves férj azonban pár éve elvált az asszonytól, majd 2016-ban nyilvánosan előrukkolt vele: valójában homoszexuális, és házassága 16 éve alatt csak szenvedett. Azt is közölte, hogy új szerelme, James Coyle oldalán találta meg a boldogságot - írja a Bors A két férfi egy devoni kápolnában fogad egymásnak örök hűséget még idén nyáron. Természetesen elmarad a királyi családban megszokott felhajtás, csöndes bensőséges szertartást rendeznek - írja a Daily Mailre hivatkozva a lap.Ez lesz az első melegházasság a brit királyi családban.