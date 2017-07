Csak egy pálinkát ivott - nem rúgják ki az M1 riporterét - videó

Kínos pillanatoknak lehettek szemtanúi azok a televíziónézők, akik szombat este az M1-re kapcsoltak -A köztévé korábbi sorozatos bakijait is túlszárnyaló riportban a Bajai Halfőző Fesztiválról jelentkezett be élőben a tudósító, Bencze Péter, aki beszéde alapján úgy tűnt, kissé illuminált állapotban van, majd egy fergeteges elszólás is elhangzott az anyagban. A riportert végül lekeverték.megkérdezte az MTVA-t, mi történt pontosan, és lesz-e következménye az esetnek. Az MTVA sajtófőnöke annyit árult el: "a vizsgálat tegnap elindult, az eredményét holnap (hétfőn - a szerk.) a Balatoni Nyárban ismerhetik meg".Időközben a Facebookon csoport alakult, "" néven.Bencze Pétert nem bocsátják el a köztévétől, de három hónapra leveszik a képernyőről -Bencze a Balatoni nyár című műsorban elmondta, vírusos megfázása miatt gyógyszert szedett, és elfogadott EGY pálinkát, valamint a nagy meleg is megsuhintotta. Ennek eredménye a felejthetetlen bejelentkezés.