III. Dunai Kirajzás - Megkezdődött a dunai személyhajózási szezon

Megkezdődött a dunai hajózási szezon - hangzott el az M1 aktuális csatorna vasárnap délutáni műsorfolyamában. Mint elmondták: a fővárosban vasárnap harminc hajóval kezdődött a "kirajzás", a vízi járműveken ezer hátrányos helyzetű gyerek is hajózott.Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, a Magyar Hajózási Országos Szövetség elnöke azt mondta: a flottához, a Dunán állomásozó hajók számához képest, jól használjuk ki a lehetőségeket, évente mintegy 2,5 millió ember veszi igénybe a különböző vízi szolgáltatásokat. Közlése szerint az egyik legfőbb turisztikai attrakció a Dunáról megtekinteni Budapest nevezetességeit, például a Gellért-hegyet és a Parlamentet.Csak a szállodahajók fedélzetéről évente mintegy 200 ezer utas csodálja meg a főváros látnivalóit - tette hozzá. Az államtitkár kitért arra is, hogy a Dunakanyar fejlesztésére - kikötők és a flotta megújítására - több mint 10 milliárd forintot fordítanak, továbbá a Tiszán most indul egy 5 milliárd forintos program, amelynek keretében kirándulóhajókat szereznek be.Hajók a III. Dunai Kirajzáson, a szezonnyitó hajós felvonuláson a Duna budapesti szakaszán.