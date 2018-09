II. Gránit Oroszlán Példakép Díj - Díjazzák a felelősségteljes férfiakat!

Gránit Oroszlán Példakép Díj, a zsűritagok - Kiss Gergely, Almási Kitti, Bedő Imre, Kriston Andrea, Kapuvári Gábor

A Férfiak Klubja független társadalmi szervezet idén már másodízben készül kiosztani a Gránit Oroszlán Példakép Díjat azoknak a férfiaknak, akik tenni akarásuk, áldozatos munkájuk, példamutatásuk miatt a legjobban megérdemlik. A nagyközönség előttnyílik meg a lehetőség, hogy jelölteket állítson a következő öt kategóriában:Azok közül, akiknek a jelöltségét elfogadták, prominens személyekből álló szakmai zsűri választja ki a kategóriánkénti 3-3 döntőst és minden kategóriában azt az egyet, aki 2018-ban megnyeri a Gránit Oroszlán Példakép Díjat.- A férfiak kiszorulása a családból, felelősségteljes hivatásokból - mint a pedagógusi pálya vagy a felsőoktatás - illetve a társadalom megannyi más területéről szomorú tendencia, hiszen a férfiakra a nőknek, a gyerekeknek és az egész társdalomnak szüksége van. Férfiak nélkül megáll a világ. „A Gránit Oroszlán Példakép Díjjal éppen a férfi minta nélkülözhetetlenségére szeretnénk felhívni a figyelmet. Arra, hogy férfinak lenni nem adottság vagy lehetőség, hanem jövőteremtő kötelesség is egyben. Ma, amikor a férfiak alig vannak jelen a családokban, a példaképeknek nagyobb jelentősége van, mint valaha - mondja Bedő Imre, a Gránit Oroszlán Példakép Díjat életre hívó Férfiak Klubja alapítója.„Én távolabbra láthattam, de csak azért, mert óriások vállán álltam", ezt írta világraszóló teljesítményére magyarázatképpen Sir Isaac Newton. Talán észre sem vesszük, de hogy mi most még messzebb látunk, az az olyan óriásoknak köszönhető, amilyen Newton is volt.Vajon mi méltók vagyunk-e arra, hogy fiataljaink a vállunkra álljanak? Tudjuk-e minek köszönhető, hogy az emberiség előtt hatalmas perspektívák nyíltak? Férfiak jövő generációkat motiváló, fáradtságot nem ismerő, áldozatos munkájának, az olthatatlan tudásszomjnak, a jövőbe vetett hitnek, hogy a fáradozásnak van értelme.Az életét mindenki egy édesanyának köszönheti, és erről méltóképpen meg is szoktunk emlékezni. Arról azonban kevesebb szó szokott esni, hogy a mi életünkhöz férfigenerációk hosszú sora is szükséges volt, akik önfeláldozóan küzdöttek a szeretteikért, dolgoztak, gondoskodtak, védelmeztek, neveltek, tanítottak, inspiráltak, és példát mutattak a gyermekeiknek, hogy családot alapítani, gyerekeket vállalni a legjobb dolog. Rengeteg kutatás bizonyítja, hogy a gyerekek iskolai és iskolán kívüli teljesítményére, magaviseletére, boldogságra való képességére milyen óriási hatással van az édesapjuk figyelme. Apa a legjobb motivátor.Éppen ezért nagyon szomorú az a társadalmi tendencia, amelynek eredményeképpen a férfiak fokozatosan kiszorulnak a családokból, a saját életükből és a társadalmi felelősségvállalásból is. Úgyis szokták a mai kort nevezni, hogy ez a „hiányzó apák társadalma". De nemcsak a családokból, hanem az élet számos más területéről is elfogytak a férfiak, mind például pedagógusi pálya, ami talán az egyik legszembeötlőbb. De ugyanígy eltűntek a férfiak felsőoktatásból is: idén kétszer annyi nő veszi majd át a diplomáját, mint férfi. Jószerével csak a munkahelyeken vannak jelen. Ez pedig sem a nőknek, sem a férfiaknak nem jó.- Mi itt, a Férfiak Klubjánál nem kevesebbre vállalkozunk, mint hogy megállítsuk, és megfordítsuk a káros társadalmi tendenciákat. Tudjuk, hogy sokan látják a problémát, nagyon sokak előtt ismerős a „mama hotel" jelenség, illetve az olyan fogalmak mint a „kapunyitási pánik", a „Pán Péter generáció" vagy a „szociális pubertás. Őket, a problémát felismerőket, férfiakat és nőket egyaránt szeretnénk egy zászló alá gyűjteni, hogy összefogva elég erőnk legyen elindítani a pozitív társadalmi változást. Ennek egyik pilléreként alapítottuk meg a Gránit Oroszlán Példakép Díjat, amivel éppen azokat a férfiakat szeretnénk felmutatni és jutalmazni, akiket példaként lehet állítani a jövő generációk elé - hangsúlyozza Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója.További információ: