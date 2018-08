Így zúzzák le a luxusautókat a világ legnagyobb roncsderbijén - fotók

Porsche vagy Maserati? Kit érdekel a totálkár?!

Mellékszereplőből sorozatsztár

Kishíján bent égett az autóban

Extrém helyszínek, budapesti forgatás

Minimum egymillió euró per epizód

Nemrégiben minden idők legjobb és legsikeresebb európai sorozatának választották a Cobra 11-et, amely 1996-ban indult hódító útjára és a mai napig gyűjti rajongóit a magyar tévénézők körében is. A német autópályarendőrség nagyágyúi az RTL Spike-on is tépik az aszfaltot és üldözik eszeveszett tempóban a rosszfiúkat. A 22 éve megszakítás nélkül futó produkció hamarosan a 43. évadjának premierjéhez közeledik, ennek apropóján összegyűjtöttünk néhány érdekes kulisszatitkot, amelyeket eddig talán csak a legfanatikusabb rajongók ismertek.A Cobra 11-et joggal nevezhetnénk minden idők legnagyobb és leghosszabb roncsderbijének, hiszen mintegy 1800-ra tehető a forgatások során eddig összetört autók száma. Drágább luxusautókat is simán tropára zúznak; több Porsche, Maserati, egy Ford GT40, egy Lamborghini Gallardo, valamint egy közel 9 millió eurót érő Maybach Fulda Exelero is az "áldozatok" között szerepel.A főhőst, Semirt megformáló Erdogan Atalay a sorozat 336 leforgatott epizódjából 334-ben szerepelt eddig, ráadásul a 2000-ben forgatott Sakk-matt című epizód forgatókönyvének megírásában is aktívan részt vett.A második szezonban a Semir társát, André Fux-ot játszó Mark Keller hazafelé tartott autójával, amikor az magától kigyulladt. Mindenki azt hitte, hogy csak egy jelenetet forgatnak, de szerencsére gyorsan kapcsoltak a járókelők. Kisegítették az utastérből, ahol a lángok már a térdét "nyaldosták".Az akciójelenetek zömét egy saját, csak a sorozat számára épített, mintegy 2,3 kilométer hosszú autópálya-szakaszon forgatják, egy-egy látványosabb karambolt pedig minimum 16 kamerával rögzítenek. Persze több extrém helyszínen is járt már a stáb; a 2013-as Féktelenül című epizód kockáit például az osztrák Alpokban, 4000 méter fölött, mínusz 26 Celsius fokban vették fel. Idén áprilisban Budapesten is forgattak, erről a főszereplők több képet is posztoltak a közösségi oldalukra.A rettegő város című 2008-as epizódban a pirotechnikusok közel 25 kilogramm robbanóanyaggal több mint 14 autót repítettek a levegőbe. A látványos akciójelenetek miatt, és a forgatás előkészítésével együtt egy-egy epizódon átlagosan 3 hetet dolgozik a stáb, az összköltség pedig gyakran meghaladja az egymillió eurót részenként.