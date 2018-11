Így vonultak a sztárok a Legendás állatok: Grindelwald bűntettei premierjén Londonban - Fotók

2018. november 13-án Londonban tartották a Legendás állatok: Grindelwald bűntettei (Fantastic Beats: The Crimes of Grindelwald) című film nagy-britanniai premierjét.A bemutatón a film szereplői, köztük Johnny Depp, Jude Law, Claudia Kim, William Nadylam is megjelentek.A filmet a londoni bemutatóval egy időben, hazánkban is premier előtti vetítésen mutatják be a mozik.