Így volt szép... címmel ad nagykoncertet Koncz Zsuzsa

Így volt szép... címmel ad nagykoncertet jövő tavasszal Koncz Zsuzsa . Az énekesnő 2019. március 9-én immár tizenkettedik alkalommal lép fel a Papp László Budapest Sportarénában, illetve elődjében, a Budapest Sportcsarnokban.Az énekes Magyarország egyetlen olyan női előadója, aki ilyen sok nagyszabású koncertet adott. Koncz Zsuzsa 1992-től lép fel ezen a helyen, rendszeresen teltházas koncertjeit több DVD-n örökítették meg."Ezúttal mottója is van ennek a tizenkettedik találkozónak, mert az egy tucatról azt gondolom, ez már valami. Hozzáteszem, büszke vagyok, hogy idáig elértünk" - idézte Koncz Zsuzsát a mostani koncert szervezője, a Broadway Event MTI-hez eljuttatott közleménye.A koncert címe, az Így volt szép Bródy János egyik dalának címe az énekesnő legutóbbi lemezéről, a tavaly megjelent Vadvilágról. "A múlt idő ezúttal nem lezárása vagy befejezése valaminek, inkább kifejezése annak, hogy a közönségemmel és a munkatársaimmal megtett eddigi közös utunkért hálás vagyok".A jövő tavaszi koncerten - újabb dalai mellett - természetesen felcsendülnek Koncz Zsuzsa legnépszerűbb számai, köztük a Ha én rózsa volnék, az Ég és föld között, a Jöjj, kedvesem.Koncz Zsuzsa pályafutása 1962-ben a Ki mit tud-on kezdődött, aztán énekelt az Omegával, az Illéssel és rövid időre csatlakozott a Metróhoz is. Az áttörést az Illés zenekarral 1966-ban felvett Rohan az idő című dal (Szörényi Levente és S. Nagy István szerzeménye) jelentette. Sokan úgy tartják, ez volt a magyar nyelvű rockzene első felvétele. Első albuma 1969-ben jelent meg Volt egyszer egy lány címmel.Bródy János a hatvanas évek óta állandó szövegírója, egyben rendszeres zeneszerzője, de készített számos versmegzenésítő lemezt is Arany János, József Attila, Kányádi Sándor és más klasszikus költő műveivel. A nyolcvanas évektől Bródy és Tolcsvay László mellett több más dalszerzővel is dolgozott, köztük van Lerch István, Bornai Tibor, Gerendás Péter, Závodi Gábor vagy a 2013-ban elhunyt Bódi László Cipő. Koncz Zsuzsa 2008-ban Kossuth-díjat kapott.