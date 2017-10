Így telik St. Martin egy napja

St. Martin többszörös arany és platinalemezes szaxofon- és pánsíp művész. Eddig huszonhárom önálló nagylemeze jelent meg. A magyar instrumentális zene első számú előadója szólókarrierje előtt az Első Emelet dobosa, a Névtelen Nulla basszusgitárosa és a Prognózis szaxofonosa volt különböző időszakokban.



Bencze Attila és St. Martin két évtizede ismerik egymást, így különösen felszabadult hangvételű, őszinte interjú kerekedett a látogatásból. Ők ketten bármikor találkoznak, mindig ott folytatják, ahol legutoljára abbahagyták. A közös napot a zenész egy salakpályán, kiadós edzéssel kezdte, ahova természetesen a stáb is elkísérte.

„A zene mellett a sportot is napi szinten szenvedélyesen űzöm. Kipróbáltam mindent, amihez kedvem volt. Sokáig atletizáltam, fociztam, a zenész válogatott tagja is voltam. Mára viszont csak a tenisz és a futás maradt meg igazán. Hetente többször edzem, és két tenisz csapat oszlopos tagja is vagyok, gyakran járunk versenyekre" - mondta St. Martin.



„Martinnal régóta tart a barátságunk, és ez a találkozásunk is nagyon jó hangulatban telt. Természetesen nem volt hiány a hajas poénokból sem, mivel ő velem ellentétben, óriási hajkoronával büszkélkedhet. A látogatás során szaxofonon is játszott, ami igazán kivételes élmény volt" – emlékezett vissza Bencze Attila.



A műsorban betekintést nyerhetünk St. Martin és családja gyönyörű otthonába, ahol őszintén, nyíltan mesél életéről. A sokszor vicces, jó hangulatú csevej során olyan dolgokat is megoszt, amikről másoknak nem gyakran szokott beszélni. Elmeséli, hogyan, s milyen áron jutott oda, ahol most tart. A csillagokig rögös út vezet, tartja a mondás, ami az ő esetében is igaz, ugyanis rengeteg áldozatot hozott karrierje érdekében az elmúlt több, mint két évtizedben.



Ezenkívül hallhatunk még a festészet, fotózás és a költészet iránti szenvedélyéről is. A nap végén pedig Martin, még egy kellemes „estebédre" is meghívja Bencze Attilát az egyik kedvenc, otthonukhoz közeli éttermébe.

Bencze házhoz megy hétfőn este 18:55-től a Sláger TV műsorán