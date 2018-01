Így szolidarítanak a hírességek a Grammy-gálán

A Grammy-gálát is elérte a szexuális zaklatások és a nők diszkriminációja ellen Hollywoodból indult MeToo és Time's Up! (Lejárt az idő)-kampány: a vasárnapi New York-i zenei díjátadón a mozgalommal való szolidaritás jeleként fehér rózsát viselnek majd a hírességek.



A hollywoodi sztárok és vezető filmes szakemberek, köztük Reese Witherspoon, America Ferrara színésznő és Shonda Rhimes producer néhány hete feketében és a Time's Up! kitűzőjével demonstrálták a szexuális zaklatások áldozataival való együttérzésüket és a változtatás iránti elkötelezettségüket a Golden Globe-díjátadón.



Az Amerikai Lemezakadémia gálájára a fehér rózsa kitűzését a héten szervezték meg a Timeís Up! támogatói. "Azért választottuk a fehér rózsát, mert az történetileg a remény, a béke, a rokonszenv és ellenállás szimbóluma" - írták a szerdán kiküldött emailben a szervezők.



Meg Harkins, a Roc Nation szórakoztatóipari cég marketing alelnöke hangsúlyozta: a kezdeményezésben minden résztvevő egyetértett. "Mind éreztük, hogy az elmúlt hónapok milyen politikai és kulturális változásokat hoztak" - magyarázta.



A fehér rózsa kitűzését vállalókhoz órák alatt több százan csatlakoztak, köztük az Atlantic Records társelnökei: Julie Greenwald és Craig Kallman, akik nemcsak a velük kapcsolatban álló művészeket, hanem a vállalat alkalmazottait is a szimbólum viselésére bátorították.



Harkis elmondta: a zaklatási ügyek eddig főleg a film, a televízió és a politikai élet világában vertek nagy hullámokat, a zenei életben még viszonylag csend van. Mindeddig Russell Simmons zenei mogul a legnagyobb név a szakmában, akit szexuális zaklatási vádak értek. Az alelnök szerint azonban előbb-utóbb a zenei ágazatot is megrázzák majd a botrányok. "Ha és amikor ez bekövetkezik, azonnal fel akarunk lépni. Még a válság előtt felemeljük a hangunkat, hogy majd képesek legyünk elhárítani azt" - jelentette ki.



Simmons ellen szerdán nyújtott be keresetet egy szövetségi bíróságra a 37 éves Jennifer Jarosik, aki azzal vádolja a Def Jam Rcordings lemezcég társalapítóját, hogy 2016 augusztusában Los Angeles-i házában megerőszakolta őt. Jarosik ötmillió dolláros kártérítést követel a bírósági dokumentumok szerint.



Simmons ezt a vádat is tagadja, akárcsak a korábbiakat. A New York Times decemberben három nő történetét publikálta, akik azt mondták, hogy Simmons a nyolcvanas és kilencvenes években követett el rajtuk szexuális erőszakot.